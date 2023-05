Jeep Avenger sbarca in TV con la campagna “Built for the real world”

Jeep® Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand, ha subito conquistato la scena:

Avenger ha già vinto il prestigioso titolo di “Auto dell’anno” 2023 oltre ad altri numerosi riconoscimenti internazionali.

Sulla scia di questi successi, è ora il momento del primo spot televisivo dedicato al modello.

Il debutto italiano della campagna “Built for the Real World” è previsto per venerdì 12 maggio, in onda in prima serata in contemporanea su tutte le principali reti e canali broadcast. Il video sarà poi utilizzato in tutti i mercati europei tra maggio e settembre 2023, sfruttando i media digitali e tradizionali sulla base di un approccio omnichannel integrato.

Lo spot mostra una Jeep Avenger che attraversa ambientazioni immaginarie in un mondo virtuale, guidata da un personaggio altrettanto immaginario. Il punto di svolta avviene quando la protagonista del video si toglie le cuffie per la realtà virtuale dagli occhi e torna nel mondo reale. La donna, alla guida di un vero modello di SUV 100% elettrico, si lascia trasportare dall'adrenalina e si lancia in una vera avventura Jeep. La voce fuori campo sottolinea il passaggio dal mondo immaginario a quello reale: “C’è un mondo pieno di libertà e avventura, ma non puoi esplorarlo seduto sul tuo divano: devi uscire e viverlo davvero”.