Jeep firma un viaggio unico nelle più belle località italiane

L’inimitabile attitudine Jeep a esplorare terreni sempre nuovi, riassunta efficacemente dal noto claim “Go Anywhere, Do Anything”, conduce il brand e i suoi appassionati a un viaggio oltre ogni immaginazione. È un viaggio da vivere comodamente da casa, nel tepore familiare delle festività natalizie, grazie a un podcast in dieci puntate fruibili sulle principali piattaforme: Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, dal 21 al 28 dicembre.

Voci narranti eccezionali per fiabe inedite

Il podcast di Jeep si compone di dieci puntate, con storie ispirate a località italiane uniche, autentici luoghi fiabeschi, come ad esempio Alberobello (BA) con i suoi trulli, il Parco dei Mostri di Bomarzo (VT), le Cascate del Varone di Riva del Garda (TN), le meraviglie siciliane di Erice (TP) e delle Gole dell’Alcantara.

Il progetto non prevede semplici audistorie, ma fiabe coinvolgenti raccontate da due tra le voci più rappresentative della scuola italiana del doppiaggio: Christian Iansante e Giuppy Izzo. Ogni racconto è stato scritto seguendo la struttura classica della fabula, con il tema comune del viaggio affrontato a bordo di mezzi di trasporto fantastici, che si muovono senza il minimo rumore.

Avventure in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente con i SUV Jeep 4xe

Le stesse caratteristiche di silenziosità e di rispetto per l’ambiente si trovano nelle nuova gamma ibrida plug-in di Jeep: Renegade e Compass 4xe. I SUV Made in Italy, infatti, restano fedeli alla filosofia Jeep, quella di superare ogni limite all’insegna della libertà, dell’autenticità, dell’avventura e della passione, ma evolvono nel segno dell’efficienza. La tecnologia ibrida plug-in Jeep, infatti, consente di vivere avventure urbane e off-road, anche nei percorsi più estremi, non solo in totale sicurezza ma anche ascoltando il suono della natura.

I modelli 4xe, infatti, possono essere 100% elettrici, vetture ideali per la guida quotidiana in città, grazie alla batteria da 11,4 KWh abbinata al motore elettrico da 60 cavalli e 250 Nm di coppia, in grado di assicurare in media oltre 50 km di autonomia in modalità puramente elettrica a zero emissioni, secondo il ciclo WLTP. Al contempo, i SUV Jeep 4xe assicurano la proverbiale capability off road del Brand, con trazione 4x4 per la massima sicurezza su ogni terreno, grazie all’elevata coppia motrice assicurata dal motore elettrico e alla possibilità di regolarla con estrema precisione nelle fasi di spunto e nella guida off road più impegnativa, quando è necessario un rapporto di trasmissione molto ridotto.

Viaggi fantastici, in attesa di rimettersi in moto

L’augurio che il brand Jeep intende esprimere attraverso il progetto è di poter presto tornare a vivere avventure reali a bordo della gamma di SUV più premiata di sempre – che nel 2021 vedrà la tecnologia ibrida anche sull’iconica Wrangler – e di visitare dal vero i luoghi fiabeschi della Penisola, con una nuova coscienza ecologica e con la sicurezza e la capability di sempre.