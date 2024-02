Jeep Grand Cherokee vince il premio MotorWeek Drivers' Choice Award 2024

Per il secondo anno di fila, la Jeep® Grand Cherokee ha ricevuto il riconoscimento di Best Midsize Utility ai MotorWeek Drivers' Choice Awards,

confermando il suo status di SUV tra i più apprezzati e capaci sul mercato. John Davis, il fondatore e conduttore del programma MotorWeek, ha elogiato la Grand Cherokee per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di avventura che le famiglie possano desiderare di intraprendere. "La quinta generazione della Grand Cherokee ci ha sorpreso con molte novità, tra cui una versione allungata L con tre file di sedili disponibile nei mercati eurasiatici e la tecnologia 4xe Plug-In Hybrid," ha dichiarato Davis.

La versione 4xe Plug-In Hybrid, in particolare, sta guadagnando popolarità per la sua combinazione unica di performance e sostenibilità ambientale, rafforzando così la reputazione di Jeep come marchio attento all'ambiente. Questa tecnologia non solo garantisce divertimento e avventura, ma offre anche efficienza nei consumi e rispetto per l'ambiente, elementi che sono sempre più importanti per i consumatori di oggi.

MotorWeek, che è alla sua 43esima stagione come programma televisivo e digitale dedicato al mondo automobilistico, valuta annualmente i veicoli basandosi su diversi criteri come le prestazioni di guida, la tecnologia, la praticità, l'efficienza dei consumi e il valore complessivo.

William Peffer, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep per il Nord America, ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento. "È particolarmente gratificante ricevere per il secondo anno consecutivo il premio di Best Midsize Utility da una giuria autorevole come quella di MotorWeek. Questo conferma il nostro impegno nel fornire ai nostri clienti un SUV che non è solo il più premiato, ma anche il più capace e innovativo mai realizzato."

Il riconoscimento della Jeep Grand Cherokee ai MotorWeek Drivers' Choice Awards 2024 sottolinea l'importanza di unire tradizione e innovazione, dimostrando come anche un brand leggendario come Jeep possa continuare a evolversi e a sorprendere in un mercato automobilistico in rapido cambiamento.