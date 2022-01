Jeep, presenta le nuove Renegade e Compass e-Hybrid

i Jeep ® può vantare la leadership nel 2021 del mercato “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, con una quota dell’11,2% tra tutti i modelli LEV.

Dopo il successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe Plug-In Hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-Hybrid, infatti, il marchio Jeep compie un altro passo nel processo di elettrificazione e conferma il proprio impegno verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile e al rafforzamento della visione “Zero emissioni, 100% libertà”.

e-Hybrid: un ulteriore passo nel processo di elettrificazione si affianca alla tecnologia 4xe plug-in hybrid

I nuovi modelli segnano il debutto di un sistema ibrido avanzato con un nuovo motore 4 cilindri 1,5 litri turbo benzina, della famiglia Global Small Engine, che eroga 130 CV e 240 Nm di coppia massima, unito a un nuovo cambio automatico a doppia frizione 7HDT300 a 7 velocità. Il sistema di propulsione include un motore elettrico integrato da 48 volt da 15 kW (20 CV) che eroga 55 Nm di coppia, equivalente a 135 Nm a livello di ingresso del cambio, che può trasmettere moto alle ruote anche quando il motore a combustione interna è spento. Le nuove versioni offrono fino al 15 per cento di consumo ed emissioni di CO 2 in meno rispetto ai precedenti modelli a benzina.

Grazie alla nuova tecnologia ibrida, i modelli Jeep Renegade e Compass e-Hybrid rappresentano una nuova alternativa nel segmento delle due ruote motrici. I clienti possono mantenere intatte le loro abitudini di guida, godendo al contempo di un’autentica esperienza di guida ibrida, con la propulsione completamente elettrica disponibile all'avvio, quando si viaggia a basse velocità, alla velocità di crociera e nelle manovre di parcheggio.

Progettato per la prestazione ibrida

Il nuovo propulsore turbo a 4 cilindri è stato progettato per adattarsi al meglio all’applicazione ibrida e ottimizzare l’efficienza termodinamica e quindi il consumo di carburante. Tra le sue peculiarità, spiccano il funzionamento secondo il ciclo Miller, l’elevato rapporto di compressione (12,5:1), la nuova testata con camera di combustione compatta, doppio variatore di fase e condotti di aspirazione specifici ad alta turbolenza. È inedito anche il sistema d’iniezione diretta ad alta pressione, che raggiunge 350 bar. La potenza erogata è pari a 130 CV, la coppia massima raggiunge 240 Nm. Inoltre, sul propulsore a benzina è installato un belt starter generator che assicura transizioni rapide e silenziose in fase di riaccensione (Silent Start).

Il sistema frenante delle nuove Renegade e Compass e-Hybrid prevede l’Intelligent Brake System per ottimizzare la funzionalità ‘autorecharge’ grazie alla frenata rigenerativa mista che massimizza in fase di decelerazione il recupero dell’energia cinetica a vantaggio dell’efficienza.

EV Features e EV capabilities: l’evoluzione dell’esperienza di guida

Grazie a questa tecnologia, i nuovi modelli e-Hybrid assicurano un’esperienza di guida versatile e rilassante, con numerose funzionalità denominate “EV Features”, tra cui:

· Silent Start rende possibile l’avviamento e la partenza del veicolo senza l'accensione del motore a benzina, sfruttando la modalità “EV”;

· Energy Recovery recupera l’energia che altrimenti andrebbe sprecata mentre la vettura decelera (e-Coasting) e in fase di frenata (Regenerative Braking);

· Boost & Load point shift grazie all’”e-Boosting” è possibile incrementare la coppia alle ruote con il motore elettrico che supporta il propulsore a benzina; inoltre calibrando la coppia (motrice o frenante) erogata dal motore elettrico, è possibile ottimizzare il punto di funzionamento del propulsore a benzina;

· Electric Drive consente al veicolo la marcia utilizzando il motore elettrico mentre il propulsore a benzina è spento.

In particolare, sono numerose le situazioni di guida in cui le nuove Jeep Renegade e Compass e-Hybrid possono sfruttare la sola propulsione elettrica (quindi procedere con il motore a benzina spento), grazie alle numerose “EV capabilities” che comprendono:

· e-Creeping fornisce lo spunto con la velocità del veicolo che può variare tra 0 km/h e quella equivalente al minimo del motore a benzina in prima marcia oppure in retromarcia;

· e-Launch permette al veicolo di partire con il solo ausilio del motore elettrico;

· e-Queueing consente di spostarsi nel traffico congestionato seguendo un flusso “stop&go”;

· e-Parking semplifica le manovre di parcheggio rendendole pratiche e silenziose sia col pedale dell’acceleratore rilasciato, sia in fase di spunto o quando si utilizza il sistema di parcheggio automatico come un pedale dell’acceleratore virtuale.

Le EV capabilities sono disponibili nei limiti dello stato di carica della batteria e della richiesta di potenza.

Serie speciale “Upland”: un impegno concreto verso la sostenibilità

L’edizione speciale “Upland” è stata creata per enfatizzare l’attenzione del marchio Jeep per l’ambiente e il suo impegno per la sostenibilità. Caratterizzata da dettagli estetici unici e dall’uso di materiali sostenibili e vernici e finiture ecologiche, questo nuovo modello in edizione speciale sarà disponibile anche sui modelli Renegade e Compass 4xe Plug-in-Hybrid.

La serie speciale “Upland” sarà subito riconoscibile grazie alla nuova ed esclusiva livrea “Matter Azure” che “vestirà” come un abito le due vetture in abbinamento al tetto nero two-tone e a cerchi in lega da 17” (Renegade) e da 18” (Compass), in perfetta sintonia con i temi della sostenibilità e del green. Completano lo stile unico degli esterni, nuove finiture color bronzo MetaKrome, che caratterizzano la griglia frontale inferiore, l’inserto sulla fascia frontale inferiore, i coprimozzo dei cerchi ed i badge ‘Jeep’, ‘Compass’ e ‘Renegade’.

Nell’abitacolo, la serie speciale “Upland” prevede un ampio uso di materiali riciclati, che caratterizzano l'headliner, i tappetini con un nuovo design dedicato e gli esclusivi sedili SEAQUAL ® realizzati con plastica riciclata prelevata dall'oceano, e che sfoggiano inconfondibili cuciture a contrasto, il logo Jeep sugli schienali anteriori e un inserto in vinile organico nella parte superiore.

L’effetto è contemporaneo e distintivo, grazie alla trama a intreccio con classico motivo a Chevron di colore base nero. La plastica raccolta dal Mediterraneo con l’aiuto dei pescatori viene trasformata da parte di SEAQUAL ® in una fibra in poliestere che può essere utilizzata come un vero e proprio tessuto. Durante la fase di tessitura, il SEAQUAL ® YARN viene combinato con altre fibre ecologiche sempre naturali, riciclate o recuperate.

Su Renegade, anche alcune mostrine e componenti in plastica nere dell’abitacolo sono derivati da materiali riciclati, e sono state realizzati utilizzando le plastiche dei proiettori. L’abitacolo presenta inoltre finiture verniciate in bronzo MetaKrome su diverse lunette. Su Compass, sia i pannelli porta che la plancia sono avvolti nello stesso materiale derivato da plastiche riciclate, mentre una finitura MetaKrome bronzo, realizzata con vernici ecologiche, migliora l'intero profilo della plancia.

Connettività, sicurezza e dotazioni all’avanguardia

Renegade e Compass e-Hybrid sono dotate di avanzati sistemi e contenuti tecnologici e di sicurezza. La tecnologia e-Hybrid prevede diverse modalità di funzionamento (EV features e capabilities) che assicurano ai guidatori una completa esperienza di guida ibrida. Le EV features sono accessibili dalla schermata iniziale del touchscreen del sistema Uconnect, e visualizzabili attraverso le Hybrid Pages. Adattamenti al cluster del quadro strumenti e al display della radio permettono di monitorare tutti i parametri del sistema ibrido e per un controllo completo dell’esperienza di guida ibrida.

La dotazione tecnologica comprende il sistema Uconnect NAV da 8,4 pollici e 10,1 pollici (solo su Compass) con touchscreen, integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto per la connettività di bordo (come il monitoraggio dei parametri della vettura dallo smartphone tramite l’app MY Uconnect).

I nuovi modelli e-Hybrid Renegade e Compass sono dotati di servizi connessi come la Uconnect™ Box preinstallata che fornisce l'accesso ai servizi Uconnect™ e a una serie di funzionalità accessibili tramite diversi touchpoint, come ad esempio l’app mobile “My Uconnect”, il proprio smartwatch, il sito web, i pulsanti sulla plafoniera all’interno del veicolo e i dispositivi di assistenza vocale (Amazon Alexa e Google Assistant).

Mediante l’applicazione “My Uconnect”, i clienti potranno quindi accedere a numerosi servizi connessi per gestire in maniera semplice e veloce lo stato e la manutenzione del veicolo, controllare da remoto la posizione, bloccare e sbloccare le portiere, comandare le luci, ricevere supporto in caso di necessità e molto altro.

I servizi Uconnect™ includono:

· My Assistant: per richiedere assistenza geo localizzata in caso di emergenza o bisogno

· My Remote: permette ai clienti di controllare a distanza ovunque e in qualsiasi momento il proprio veicolo

· My Car: per monitorare e prendersi cura dello stato e della salute del veicolo

· My Navigation: permette ai proprietari di inviare la destinazione al navigatore dell’auto direttamente dalla mobile app My Connect, essere aggiornati in tempo reale sulle condizioni del traffico, meteo e autovelox, visualizzare i punti di interesse, e aggiornare le mappe “over the air” (solo su Compass)

· Il My Wi-Fi opzionale: fornisce un hotspot in auto per connettere simultaneamente fino a otto dispositivi elettronici e attiva il “Alexa Voice Service” (solo su Compass)

· Il servizio opzionale My Alert: i clienti riceveranno avvisi, supporto e assistenza immediata in caso di furto. Inoltre, già dopo l’acquisto della propria Jeep ciascun cliente potrà creare subito il proprio account scaricando la mobile app “My Uconnect”, per scoprire i numerosi vantaggi tecnologici e connessi ancor prima della consegna del nuovo veicolo.

Sul fronte della sicurezza, l’avanzata dotazione di serie prevede il Traffic Sign Recognition, che legge e interpreta i cartelli stradali; l’Intelligent Speed Assist, che mantiene automaticamente il veicolo entro i limiti di velocità segnalati; il Drowsy Driver Alert, che avverte il guidatore quando un momento di sonnolenza abbassa il suo livello di attenzione; e l’Automatic Emergency Braking con riconoscimento Pedoni e Ciclisti (solo su Compass), che rallenta il veicolo fino all’arresto per evitare (o mitigare) possibili incidenti. Inoltre, sulla Jeep Compass è disponibile il nuovo dispositivo Highway Assist. Questo sistema di assistenza al conducente porta per la prima volta su un modello Jeep commercializzato in Europa la guida autonoma di secondo livello (L2), che utilizza la combinazione tra Adaptive Cruise Control e sistema Lane Centering nelle percorrenze autostradali per regolare automaticamente velocità e traiettoria. In questo modo, l’auto si mantiene da sola al centro della corsia e a prudente distanza dal veicolo che la precede per un’esperienza di guida all’insegna della serenità.

Una gamma completa

La nuova gamma ibrida è composta da quattro livelli di allestimento - Longitude, Night Eagle, Limited e S - oltre all’edizione speciale di lancio. Tutti sono dotati di trazione anteriore, un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e un motore 1,5 litri turbo benzina a tecnologia ibrida, che eroga 130 CV e 240 Nm di coppia massima. Numerose le opzioni di personalizzazione, con l’opzione tetto nero a contrasto e diverse colorazioni per gli esterni, fino a otto per Renegade e sette per Compass, tra cui l’inedita Matter Azur esclusiva per “Upland”. È inoltre disponibile un’ampia gamma di design dei cerchi in lega specifici per Renegade e Compass. A gennaio, grazie alla formula di finanziamento Jeep ® Excellence di FCA Bank, le nuovissime Renegade e Compass e-Hybrid vengono offerte rispettivamente con una rata, su 4 anni, di 249 Euro e 319 Euro al mese.