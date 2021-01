Juventus festeggia gli 80 anni di Jeep

Juventus ha festeggiato la sua nona Supercoppa Italiana, che rappresenta un primato nazionale oltre a essere il diciassettesimo titolo conquistato in nove stagioni vissute con il marchio Jeep® sulla divisa bianconera. Coerentemente con i valori che accomunano i due brand, è già tempo di tuffarsi nuovamente nel campionato: del resto, sia per Juventus sia per Jeep ogni successo e ogni record non rappresentano altro che un nuovo punto di partenza e l’occasione per superare nuovi limiti, in una costante tensione a esplorare nuove strade.

Un viaggio che non termina mai, dunque, e che per Jeep quest’anno tocca gli 80 anni: 80 anni in cui il brand ha prodotto modelli leggendari, ha inventato il concetto di SUV e ha ottenuto la leadership nella guida in 4x4. Per celebrare questo traguardo, il 2021 ha visto l’esordio della nuova gamma Jeep® Renegade MY 2021 e della serie 80° anniversario. Jeep Renegade, infatti, è il primo modello a introdurre la serie speciale in Italia e si contraddistingue per uno stile unico, avanzate dotazioni in termini di sicurezza e tecnologia e una gamma motori omologata Euro 6D Final. Tra questi anche le versioni 4xe, l’evoluzione del 4x4 con tecnologia ibrida plug-in, che in aggiunta alle proverbiali capacità 4x4 del marchio Jeep, assicurano in media oltre 50 km di autonomia in modalità puramente elettrica a zero emissioni, secondo il ciclo WLTP.

L’introduzione della serie 80th Anniversary coincide con il lancio sul mercato della Renegade Model Year 2021 disponibile con motorizzazioni benzina, diesel e plug-in hybrid, quattro allestimenti (Longitude, Limited, S e Trailhawk) e, appunto, la serie speciale. Nel dettaglio, l’offerta comprende la versione aggiornata del Multijet II da 1,6 litri che ora è in grado di erogare 130 CV a 3.750 giri/min e 320 Nm di coppia a 1.500 giri/min in abbinamento al cambio manuale a sei marce e alla trazione anteriore. Altre novità contraddistingueranno questo primo scorcio del 2021: oltre ai nuovi Renegade e Compass 4xe plug-in hybrid, cui presto si affiancherà l’icona Wrangler con la stessa tecnologia, il mese di gennaio ha visto la presentazione sul mercato nordamericano della nuova Grand Cherokee 2021 e l’apertura dell’ordinabilità su quello italiano della nuova Gladiator, il modello che segna il ritorno del marchio Jeep® nel segmento dei pick-up.