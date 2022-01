Kappa e K-Way, nuovi partner ufficiali di Alpine F1 Team

La scuderia Alpine F1 Team unisce le forze con Kappa® e K-Way®, due marche del gruppo italiano BasicNet, annunciando una partnership di ampio respiro per le prossime stagioni.

Diventando partner ufficiale, Kappa equipaggerà i piloti per la parte “fuori pista” per l’intera durata del contratto, ma anche tutti i team tecnici ed operativi su base quotidiana. Il contratto si estende anche ad Alpine eSport Team e ad Alpine Academy. La marca K-Way®, invece, diventa Partner Ufficiale Lifestyle vestendo i team nelle trasferte.

Per questa nuova partnership, Kappa® svilupperà diverse collezioni di tessuti tecnici per il ‘team kit’, prodotti per i fan, una gamma di calzature tecniche e lifestyle, nonché accessori con licenza Alpine F1 Team. La marca italiana si affiderà ad una rete mondiale di partner e licenziatari per distribuire e proporre queste collezioni ai fan di tutto il mondo.

Da oltre 40 anni, Kappa® opera in stretta collaborazione con le principali squadre di calcio europee, come ha già fatto con la Juventus, il Milan, il Futbol Club Barcelona e la Roma. Con il passare degli anni, Kappa® si è sviluppata in nuove discipline, come l’atletica nel 1981 (USA National Team), il rugby nel 2002 (FIR) e lo sci, o più in generale gli sport invernali, nel 2011 (FISI). Grazie a queste importanti partnership e a prodotti che associano stile e prestazioni, Kappa® ha saputo incrementare la sua notorietà in campo sportivo e non solo. Per questa prima collaborazione, Kappa®, K-Way® ed Alpine F1 Team hanno unito le loro forze per progettare prodotti in grado di abbinare il DNA della marca ad eleganza e tecnologia, nel rispetto della storia e dell’identità della scuderia.

Davide Piccolo, CEO di Kappa Europa: «Siamo molto contenti di annunciare che saremo il nuovo partner e fornitore ufficiale di Alpine F1 Team. Sia Alpine che Kappa vantano forti radici e sono orgogliose di essere marche iconiche che condividono lo stesso spirito combattivo orientato al futuro. Grazie a questa partnership, Kappa apre un nuovo capitolo nel prestigioso mondo della Formula 1 e, più complessivamente, del motorsport. Non vediamo l’ora di svelare le nuove collezioni ai fan di questa storica scuderia.»

Laurent Rossi, CEO di Alpine F1 Team: «Siamo felicissimi di dare il benvenuto a Kappa come fornitore ufficiale di abbigliamento per i nostri piloti e i team che lavorano in pista e nello stabilimento. Condividiamo lo stesso desiderio di andare alla ricerca della performance e dello stile, traendo ispirazione dalla nostra storia. Kappa è sempre stata all’avanguardia sul mercato a livello di design e tecnologia. Siamo altrettanto felici di collaborare con K-Way, una marca emblematica ed elegante che rispecchia tutti i valori di Alpine. Non vediamo l’ora di lavorare insieme nei prossimi anni.»

Robert Dodd, CEO di K-Way® Francia: «Siamo molto orgogliosi di lavorare con la scuderia Alpine F1 Team. Questa collaborazione dimostra la volontà di K-Way® di radicarsi in un mondo sportivo, elegante e ricco di storia. È un’ulteriore prova del fatto che è possibile associare stile e tecnicità con questa nuova gamma.»