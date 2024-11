Kia al SEMA 2024: svela i concept EV e SUV personalizzati per l’avventura

Kia America ha presentato con grande entusiasmo due nuovi concept EV personalizzati al SEMA 2024 di Las Vegas,

dimostrando la versatilità dei suoi veicoli elettrici e la capacità di abbracciare le esigenze di un pubblico sempre più orientato all’avventura e alla sostenibilità. I nuovi concept EV, realizzati dal Kia Design Center America (KDCA) di Irvine, California, incarnano una visione del futuro in cui veicoli elettrici, versatili e robusti, si adattano perfettamente agli stili di vita attivi.

EV9 ADVNTR Concept: SUV elettrico per le avventure estreme

Progettato per spingersi ben oltre i limiti dell’off-road, il concept EV9 ADVNTR è una versione avanzata del SUV elettrico EV9. Con un design robusto e adattato per le avventure, questo SUV presenta modifiche uniche sia sul frontale che sul posteriore, oltre a pannelli rinforzati per un look ancora più audace e una maggiore resistenza in condizioni estreme. La struttura del veicolo è stata rialzata di 3 pollici rispetto al modello EV9 standard, e la dotazione di pneumatici e ruote specifici ne massimizza la capacità fuoristrada, permettendo di affrontare i percorsi più impervi con estrema facilità.

Il portapacchi, progettato su misura per l’EV9 ADVNTR, offre opzioni di carico che spaziano dai bagagli standard alle tende da tetto personalizzate, trasformando il veicolo in una base perfetta per l’avventura outdoor. Per Kia, l’EV9 ADVNTR rappresenta l’ultima espressione di SUV per il lifestyle, un veicolo che non solo garantisce prestazioni in off-road, ma è pronto ad affrontare con stile anche le situazioni più avventurose.

PV5 WKNDR Concept: van elettrico multiuso per il weekend

Il concept PV5 WKNDR EV VAN è stato sviluppato con l’idea di creare una piattaforma di veicolo modulare e altamente funzionale, progettata per le piccole imprese e per chi cerca un veicolo adatto a brevi fughe nella natura. Basato sulla nuova linea di EV PBV (Purpose Beyond Vehicles) di Kia, questo furgone elettrico è pensato per offrire una vera esperienza di vita outdoor. Rialzato e dotato di pneumatici fuoristrada, il PV5 WKNDR EV VAN è ideale per escursioni nel weekend e avventure a contatto con la natura.

L’interno del PV5 WKNDR è modulare e personalizzabile, adattabile come un “coltellino svizzero” per garantire il massimo sfruttamento dello spazio e delle funzioni disponibili. Tra le caratteristiche uniche di questo veicolo, troviamo la “Gear Head”, una soluzione di stoccaggio esterna e protetta per l’equipaggiamento, progettata per liberare spazio interno e offrire accesso facile a tutta l’attrezzatura necessaria durante le soste. La “Gear Head” si trasforma anche in una dispensa mobile per cucinare all’aperto, permettendo di preparare pasti con una vista mozzafiato e in totale autonomia grazie a pannelli solari e ruote idroelettriche che ricaricano le batterie.

Accessori “Beyond Organization” per un’esperienza outdoor completa

Per offrire una gamma di opzioni per uno stile di vita efficiente e organizzato, Kia ha sviluppato anche un assortimento di prodotti che si inseriscono nel concept “Beyond Organization”. Questa soluzione plug-and-play permette di ridurre i tempi di allestimento del campeggio e di mantenere tutto in ordine, dalla preparazione della partenza al ritorno. Il sistema mira a migliorare l’esperienza outdoor, consentendo di massimizzare il tempo per il divertimento e minimizzare quello dedicato alla logistica.

SUV tematici ispirati alla mitologia greca: THETIS, ZEUS e GAIA

Al SEMA 2024, Kia ha presentato anche edizioni uniche di tre SUV ispirate alla mitologia greca. Ogni modello è stato progettato in collaborazione con partner del settore automotive per creare una fusione di estetica e funzionalità uniche:

Sportage THETIS – Progettato per avventure fluviali, il modello THETIS è caratterizzato da una livrea che rappresenta rapide d’acqua bianca e un sistema di supporto per kayak di Rhino Rack. Con finiture in oro rosa e ruote personalizzate, questo Sportage è pensato per chi ama le attività acquatiche e desidera esplorare luoghi remoti.

Telluride ZEUS – Basato sull’immagine del Dio del Cielo e del Tuono, il Telluride ZEUS è equipaggiato con un iKamper per soggiorni all’aperto e un sistema di sollevamento Eibach che garantisce la massima sicurezza anche sui terreni più difficili. Dotato di un sistema di stoccaggio Yakima e di uno scarico Borla per un sound potente, questo Telluride è l’ideale per chi cerca avventure all’aperto audaci.

Sorento GAIA – Il Sorento GAIA, ispirato alla Dea della Terra, è progettato per fondersi con l’ambiente naturale. Dotato di una combinazione di colori neutri, tende da sole e un sistema di proiezione per la visione all’aperto, il GAIA Sorento è perfetto per campeggiare immersi nella natura.

L’Entusiasmo di Kia per il SEMA e il futuro della mobilità

Steven Center, COO & EVP di Kia America, ha espresso il suo entusiasmo per l’edizione 2024 del SEMA Show, definendolo un palcoscenico perfetto per mostrare la creatività e l’ingegnosità di Kia: “I nostri veicoli sono sempre stati pensati per soddisfare le esigenze di una clientela attiva e avventurosa. Con questi nuovi concept, abbiamo spinto al massimo la funzionalità e l’adattabilità, esplorando le potenzialità della mobilità elettrica per il lifestyle outdoor,” ha dichiarato Center. Il SEMA Show è una tela bianca per Kia, offrendo una visione di ciò che potrebbe essere il futuro automobilistico del marchio, tra personalizzazioni uniche e tecnologie avanzate.

I nuovi concept presentati da Kia America al SEMA 2024 rappresentano il perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica, funzionalità e sostenibilità. Dall’EV9 ADVNTR, che porta il concetto di SUV elettrico su un nuovo livello, al PV5 WKNDR, che trasforma il van elettrico in un rifugio modulare, fino ai SUV ispirati alla mitologia greca, Kia dimostra di essere pronta a conquistare il mondo del lifestyle outdoor e di adattarsi ai bisogni sempre più specifici di una clientela moderna.