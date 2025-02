Kia EV Day 2025: EV4, PV5 e Concept EV2 segnano l'evoluzione della mobilità elettrica globale

Kia Corporation ha presentato oggi, in occasione del Kia EV Day 2025, tre nuovi modelli elettrici: Kia EV4, Kia PV5 e il Kia Concept EV2.

L'evento, che si è svolto in Spagna, ha rappresentato un passo cruciale nella strategia di elettrificazione del brand, consolidando la sua leadership nella mobilità sostenibile e lanciando nuovi paradigmi nel settore degli EV.

Kia EV4: l’evoluzione delle berline elettriche

Dopo il debutto come concept all’EV Day 2023, Kia EV4 si presenta come il primo modello sedan e hatchback 100% elettrico del marchio. Con un design distintivo e un’innovativa tecnologia di bordo, questo modello si colloca nel segmento C con l’obiettivo di democratizzare l’accesso ai veicoli elettrici premium.

EV4 si inserisce nella gamma accanto a EV6, vincitrice del premio European Car of the Year 2022, ed EV9, insignita del titolo di World Car of the Year 2024, portando avanti la filosofia Kia di unire sostenibilità e performance.

Kia PV5: il primo Platform Beyond Vehicle (PBV)

Kia PV5 segna un nuovo inizio per la strategia PBV del marchio. Presentato come concept al CES 2024 di Las Vegas, questo modello modulare è progettato per adattarsi a diversi usi, con versioni Cargo, Passenger, WAV (Wheelchair Accessible Vehicle) e Crew.

Costruito su una piattaforma dedicata, il PV5 introduce innovazioni che ridefiniscono l’esperienza di mobilità, offrendo soluzioni personalizzate per utenti privati e professionisti. La tecnologia Kia AddGear amplia ulteriormente la versatilità del veicolo con accessori su misura.

Kia Concept EV2: compatto, accessibile e rivoluzionario

Il Concept EV2 anticipa l’arrivo di un nuovo SUV elettrico di segmento B, pensato per chi cerca un’auto agile e compatta senza rinunciare alle prestazioni EV. Con un design moderno e tecnologie avanzate, Kia punta a rendere la mobilità elettrica ancora più accessibile a una vasta platea di utenti.

Innovazione e partnership per un futuro sostenibile

Oltre alla presentazione dei nuovi modelli, Kia ha annunciato la partnership con Samsung Electronics per lo sviluppo di SmartThings Pro, un ecosistema IoT che integra i PBV con servizi connessi plug & play, migliorando l’esperienza d’uso.

Con l’obiettivo di diventare leader globale nella mobilità elettrica, Kia prosegue nella sua missione di offrire veicoli innovativi e accessibili, ridefinendo il concetto di auto elettrica e rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.