Kia EV3 e Concept PV5 Passenger debuttano al Salone di Parigi 2024: la nuova frontiera dell'elettrico

Kia continua a guidare l'innovazione nel campo della mobilità elettrica con due importanti debutti al Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi 2024.

Il pubblico europeo ha l'opportunità di ammirare in anteprima il nuovo SUV compatto 100% elettrico Kia EV3 e il rivoluzionario Kia Concept PV5 Passenger, che prefigura una nuova generazione di veicoli elettrici costruiti su misura per il trasporto passeggeri.

Kia EV3: il futuro della mobilità elettrica

Il Kia EV3, basato sulla piattaforma E-GMP, rappresenta il terzo modello 100% elettrico di Kia e si distingue per il suo design audace ispirato alla filosofia 'Opposites United'. Con un'autonomia che arriva fino a 605 km (WLTP) e la capacità di ricarica ultra rapida (dal 10 all'80% in soli 30 minuti), l'EV3 è destinato a diventare un punto di riferimento tra i SUV compatti elettrici. Tra le caratteristiche innovative spiccano l'assistente AI Kia, il sistema di infotainment avanzato e i servizi premium a bordo.

Kia Concept PV5 Passenger: il futuro dei veicoli elettrici per il trasporto passeggeri

Dopo il debutto dei PBV (Platform Beyond Vehicle) di Kia allo IAA di Hannover 2024, il Kia Concept PV5 Passenger arriva a Parigi per mostrare la visione di Kia sul futuro del trasporto passeggeri. Progettato per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti, il PV5 rappresenta una soluzione 'built-for-purpose' che rivoluzionerà il mercato dei veicoli commerciali leggeri. Con un focus su flessibilità, gestione delle flotte e servizi connessi, Kia espande il concetto di business legato alla mobilità.

Un'esperienza interattiva e coinvolgente allo stand Kia

Lo stand Kia al Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi 2024, situato al padiglione 6, è stato progettato per offrire un'esperienza immersiva. I visitatori possono scansionare QR Code per ottenere informazioni dettagliate sui modelli esposti, le soluzioni di ricarica e gli accessori disponibili, rendendo la visita ancora più interattiva e informativa.