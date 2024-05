Kia EV3: il nuovo SUV compatto elettrico, le prime foto

Kia ha recentemente svelato i primi dettagli del suo nuovo SUV elettrico, l'EV3, un modello che promette di rendere più accessibile la mobilità elettrica grazie a un design audace e prestazioni avanzate.

Questo nuovo veicolo si ispira al design del più grande EV9 e segue la filosofia di design "Opposites United" di Kia, mirata a unire elementi contrastanti per creare un look distintivo e futuristico.

Il design esterno dell'EV3 si caratterizza per le sue linee dinamiche e robuste, con parafanghi squadrati e un portellone posteriore che enfatizzano la sua presenza muscolosa. Un elemento distintivo è l'illuminazione "Star Map", che aggiunge un tocco futuristico al design complessivo.

Dopo il successo degli EV6 ed EV9, l'EV3 si posiziona come un'opzione più compatta e accessibile, ideale per coloro che cercano di passare alla mobilità elettrica senza compromettere le prestazioni. La tecnologia avanzata a bordo promette un'esperienza di guida eccezionale, mantenendo l'impegno di Kia verso una mobilità sostenibile.

Il debutto mondiale dell'EV3 è previsto per il 23 maggio e sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul canale YouTube di Kia Worldwide. Le vendite inizieranno entro la fine dell'anno, segnando un altro passo importante per Kia nella sua strategia di elettrificazione.