Kia PV5: ridefinisce la mobilità elettrica con il primo modello PBV

Kia ha svelato il design esterno del nuovo PV5, il primo modello della strategia Platform Beyond Vehicle (PBV), in attesa della sua presentazione ufficiale al Kia EV Day 2025, che si terrà a Tarragona, in Spagna.

Il PV5 sarà disponibile nelle varianti Passenger Van e Cargo Van, con un'innovativa modularità pensata per rivoluzionare la mobilità urbana e commerciale.

Il nuovo PV5, anticipato dal concept presentato al CES 2024, integra le più avanzate tecnologie EV di Kia per offrire flessibilità e personalizzazione senza precedenti. Il design del veicolo esprime una sintesi perfetta tra robustezza e modernità, con elementi distintivi che enfatizzano la sua versatilità d'uso.

Un'estetica funzionale e innovativa

Il design del Kia PV5 segue la filosofia stilistica "Opposites United", che combina armoniosamente forme futuristiche e funzionalità avanzate. Karim Habib, Head of Kia Global Design, ha dichiarato:

"La gamma PV5 verrà articolata in diverse varianti per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, ma ogni versione manterrà valori di design coerenti, esprimendo un carattere solido, audace e futuristico".

L’elemento distintivo del PV5 è la fusione tra una parte superiore elegante e un corpo inferiore robusto e tecnico, con dettagli che ne esaltano la funzionalità. Tra le caratteristiche principali troviamo: Illuminazione distintiva, integrata nel montante anteriore per un look hi-tech, Passaruota geometrici e pannelli sottoporta neri, che conferiscono un aspetto solido e dinamico, ParaurtI inferiori intercambiabili, che combinano protezione e personalizzazione

Design della variante Passenger Van

Il PV5 Passenger Van punta su comfort e visibilità grazie all'ampia superficie vetrata, resa possibile da una linea di cintura bassa. Un dettaglio estetico distintivo è il profilo in vetro grafico nero, che crea un contrasto elegante con la carrozzeria.

I gruppi ottici, dal design unico, sono arricchiti da accenti neri per un tocco di modernità. La zona posteriore mantiene il carattere robusto del veicolo, con una linea del montante D elegantemente smussata che migliora l’impatto visivo su strada. Il portellone posteriore, sollevabile, assicura praticità di accesso e continuità stilistica con il resto del veicolo.

PV5 Cargo Van: praticità e versatilità senza compromessi

La versione Cargo Van mantiene le linee geometriche della Passenger Van, ma con un profilo più squadrato per ottimizzare il volume di carico. La funzionalità è ulteriormente migliorata da: Doppie porte posteriori ad apertura laterale, per un accesso facilitato, Design essenziale e moderno, che enfatizza l’ordine e la praticità, Superficie posteriore ampia e regolare, per massimizzare la capacità di trasporto

Il risultato è un veicolo commerciale leggero che si distingue per estetica e funzionalità, superando i limiti dei tradizionali furgoni da lavoro.

PV5: il futuro della mobilità firmata Kia

Con il PV5, Kia si prepara a ridefinire il concetto di veicolo commerciale elettrico, offrendo soluzioni altamente modulari e personalizzabili. Grazie alla sua versatilità, questo modello rappresenta un passo avanti nella strategia PBV, con un focus sulla sostenibilità e sull'efficienza.

L’attesa per il Kia EV Day 2025 cresce: in quell’occasione verranno svelate tutte le varianti e le configurazioni disponibili del PV5. Sarà il primo di una nuova generazione di veicoli che uniscono design innovativo, tecnologie EV all’avanguardia e massima adattabilità. Kia punta così a ridefinire la mobilità del futuro.