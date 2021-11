Kia svela le prime immagini di new Niro

Kia svela le prime immagini della nuova generazione di Niro, il modello che ha rappresentato la pietra miliare di una moderna gamma veicoli a basso impatto ambientale sempre più ampia e articolata.

Il nuovo linguaggio del design di Kia ‘Opposites United’ design philosophy, è la solida base su cui poggia new Niro ed esprime chiaramente il crescente impegno di Kia a favore della sostenibilità. Ispirandosi alla semplicità e alla perfezione della natura che la mobilità sostenibile mira a proteggere, new Niro esibisce un design che combina eco-compatibilità a divertimento e piacere di guida.

Le forme esterne di new Niro sviluppano particolari innovativi mostrati per la prima volta su Habaniro concept. Il concetto di crossover elegante e audace è stato interpretato partendo dall'attitudine all'avventura del concept Habaniro tramite un corpo bicolore essenziale e votato all’high-tech. All'interno svetta un cruscotto asimmetrico, assolutamente non convenzionale, che abbina forme orizzontali a diagonali per raggiungere l’equilibrio perfetto del linguaggio "Opposites United" che in questa proposta interpreta il principio "Joy for Reason" grazie alla costruzione innovativa, pratica ed ecologica.