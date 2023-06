Kia, venderemo 1,6 mln veicoli elettrici entro 2030

Kia aggiorna la sua strategia industriale a medio e lungo termine svoltando in modo ancor più decisivo sull' elettrificazione.

L'obiettivo di vendita annuale per il 2030 è ora di 4,3 milioni di unità, di cui 2,38 milioni saranno rappresentate dai veic oli elettrificati. Anche gli obiettivi finanziari sono stati rivisti al rialzo, con un margine operativo del 10%. L'obiettivo di vendita a livello globale per il 2030 di 4,3 milioni di unità è superiore del 34,4% rispetto a quello stabilito per il 2023 di 3,2 milioni. Viene confermata la volontà di diventare brand leader sul mercato dei veicoli elettrici aumentando la percentuale di vendita di auto elettrificate al 55% (2,38 milioni di unità) nel 2030. Leggi anche: Kia accelera sui materiali sostenibili per i nuovi modelli Si tratta di un aumento del 7,5% (300.000 unità) rispetto all'obiettivo del 2030 annunciato nel 2022, mentre le vendite a livello globale di veicoli elettrificati sono previste in aumento del 15,5% (320.000 unità). "Nel 2021 Kia ha avviato una trasformazione radicale che ha interessato il nome aziendale, il logo, il prodotto e il design, nonché l'intera strategia aziendale. Di conseguenza, il valore del nostro brand è migliorato in modo significativo, aiutandoci a vincere numerosi premicome il "Car of the Year" in mercati strategici - ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia -. Per diventare un Sustainable Mobil ity Solutions Provider, Kia deve continuare su questa strada per rafforzare l'identità del brand e consolidare un modello di business innovativo e incentrato sul cliente". All'interno degli obiettivi di vendita aggiornati, è di rilevante importanza l'innalzamento a 1 milione di unità del numero di veicoli elettrici per il 2026 e a 1,6 milioni di unità per il 2030, per un +25% e +33% rispetto agli obiettivi annunciati nel 2022.