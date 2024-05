KINTO Italia diventa una Società Benefit: mobilità sostenibile per tutti

KINTO Italia, la società di mobilità del Gruppo Toyota, ha annunciato la sua trasformazione in Società Benefit,

consolidando il suo impegno a promuovere il benessere sociale, ambientale ed economico attraverso lo sviluppo di un ecosistema di mobilità sostenibile. Questo cambiamento riflette la missione di KINTO di operare oltre il semplice profitto, puntando a generare un beneficio comune per la collettività.

Tre ambiti di intervento: Ambiente, Comunità e Persone

Nel nuovo statuto di KINTO Italia sono stati individuati tre ambiti principali su cui focalizzarsi: ambiente, comunità e persone. In primo luogo, KINTO intende favorire servizi di mobilità sostenibile grazie all’utilizzo di una flotta di veicoli elettrificati e piattaforme di mobilità digitali basate sulla condivisione del veicolo. Tra i servizi offerti rientrano il noleggio a lungo termine KINTO One, quello a medio termine KINTO Flex e il car sharing KINTO Share, che utilizzano vetture Full Hybrid, Plug-in Hybrid, BEV e FCEV, riducendo così le emissioni di CO2.

Il secondo ambito riguarda il benessere della comunità, attraverso soluzioni di mobilità che garantiscano maggiore accessibilità e incentivino l'uso di mezzi pubblici. L’app di mobilità multimodale KINTO Go, che integra differenti soluzioni di trasporto pubblico, e il car pooling KINTO Join, mirano a ridurre il traffico veicolare e ottimizzare la mobilità casa-lavoro.

Infine, l'attenzione alle persone si manifesta attraverso la promozione di comportamenti responsabili e la sensibilizzazione su tematiche di sostenibilità. KINTO Italia ha avviato diverse partnership e promosso numerosi eventi per rafforzare il suo impegno nel rispetto dei parametri ESG.

Un impegno concreto per la sostenibilità

La trasformazione di KINTO Italia in Società Benefit rappresenta un passo significativo all'interno della strategia del Gruppo Toyota, che mira a guidare il cambiamento verso una mobilità innovativa, accessibile e inclusiva. Mauro Caruccio, CEO e Chairman di KINTO Italia e CEO di Toyota Financial Services Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti ed orgogliosi di annunciare questo passaggio significativo. Essere diventati una Società Benefit è un importante traguardo che ci consente di formalizzare e rinnovare il nostro impegno per una mobilità sostenibile e concretamente accessibile per tutti”.

Tra i progetti di rilievo, l’iniziativa sociale ‘Unstoppable – Superiamo gli ostacoli’ sottolinea la volontà di KINTO di offrire servizi di trasporto in linea con i valori di sostenibilità e inclusione. Questa iniziativa è rivolta ai fan dell’AS Roma con disabilità e ad associazioni che operano nel sociale, gestite da volontari della Protezione Civile Arvalia di Roma.

Verso un futuro sostenibile

La decisione di KINTO Italia di diventare una Società Benefit è un chiaro segnale dell'impegno del Gruppo Toyota nel guidare la transizione verso un modello di mobilità sostenibile. KINTO continuerà a sviluppare soluzioni innovative, integrando tecnologie avanzate e promuovendo una cultura della sostenibilità, per creare un impatto positivo duraturo sulle persone e sul pianeta