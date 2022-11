Koelliker sigla la partnership con BCA, per la vendita dell’usato

Il Gruppo Koelliker annuncia di aver siglato una nuova partnership con un’azienda di eccellenza per lo sviluppo di un nuovo business orientato alla vendita dell’usato: BCA - British Car Auction.

Fondata nel 1946, è tra le prime società che ha permesso la vendita di auto tramite il meccanismo dell’asta. BCA è la prima realtà in Europa a gestire il remarketing dell’usato a 360°, e vanta più di un milione di veicoli venduti ogni anno.

L’accordo tra le due aziende leader nei rispettivi settori prevede la nascita di un progetto innovativo, che andrà da un lato ad ampliare il portafoglio di offerta del Gruppo Koelliker, e dall’altro darà vita ad un nuovo strumento che sarà messo a completa disposizione dei dealer.

“Crescere, guardarci intorno e studiare nuovi business è nelle nostre corde da sempre; farlo scegliendo aziende di eccellenza, è una nostra abitudine – ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President e CEO del Gruppo Koelliker -. Sono certo che BCA sia il partner ideale in questo progetto nel quale il Gruppo crede tantissimo e ha deciso di investire, con il doppio obiettivo di fornire ai dealer un nuovo strumento che gli permetta di lavorare e accrescere il loro business, e di allargare la nostra offerta di servizi e prodotti”.

“Siamo orgogliosi di far parte di un progetto di business ambizioso e innovativo come quello del Gruppo Koelliker, che si integra perfettamente con la nostra visione del remarketing auto – ha dichiarato Barbara Barbieri, CEO di BCA ITALIA –. Koelliker e BCA operano sia nel mondo delle vetture tradizionali sia delle vetture elettriche e la sinergia che creeremo tra vendita del nuovo e ritiro dell’usato rappresenterà un importante fattore di successo e sarà essenziale per promuovere l’eco-mobilità e facilitare la sostituzione del parco esistente”.

Inoltre, Koelliker si è avvalso del supporto di Trim Corporate Finance, società di consulenza strategica specializzata nelle operazioni di finanza straordinaria, per la definizione degli accordi con BCA e per le attività di loro implementazione.