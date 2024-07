La nuova Continental GT Speed debutta al Goodwood Festival of Speed 2024

La nuova Bentley Continental GT Speed di quarta generazione farà il suo debutto pubblico mondiale al Goodwood Festival of Speed di questa settimana.

Conosciuta per la sua straordinaria combinazione di lusso e prestazioni, questa supercar sarà presentata sia in versione coupé che cabrio, e affronterà la famosa Hill Climb di Goodwood due volte al giorno, da giovedì a domenica. L'attesa per questa presentazione è alta, considerando anche il recente e coinvolgente "record di velocità subacquea" non ufficiale raggiunto da Bentley.

L'evento vedrà la partecipazione di due esemplari della nuova Continental GT Speed nella Hill Climb, mentre una terza vettura sarà esposta per celebrare il record di velocità subacquea. La "FOShtank", un'unità espositiva su misura ispirata alle unità "Toy Box" di Bentley, includerà un acquario realizzato ad hoc. La Continental GT Speed Tourmaline Green sarà posizionata all'interno di un acquario di tre tonnellate contenente 1.400 litri d'acqua e 30 pesci Shubunkin e altri pesci rossi. L'acquario sarà dotato di un sistema di filtraggio e sarà gestito da uno specialista di acquari per garantire il benessere dei pesci durante il festival.

La nuova Continental GT Speed ha recentemente raggiunto la sua velocità massima attraverso il tunnel Ryfylke, il tunnel stradale sottomarino più lungo e più profondo al mondo, situato in Norvegia. Alimentata dal nuovo gruppo propulsore ibrido Ultra Performance Hybrid di Bentley, la vettura è stata in grado di erogare 782 CV e 1.000 Nm di coppia. Utilizzando il biocarburante rinnovabile di seconda generazione SUSTAIN di Coryton e una batteria ibrida caricata con energia solare, la GT Speed ha ridotto significativamente le emissioni di CO2 a 29 g/km, offrendo prestazioni estreme con un impatto ambientale minimo.

La preparazione per raggiungere la velocità massima in galleria ha richiesto 13 mesi di pianificazione meticolosa. Bentley ha scelto il Ryfylke Tunnel per la sua lunghezza e il suo tracciato relativamente rettilineo. La fisica dell'auto a "Vmax" (velocità massima) in un tunnel largo 10 metri è stata simulata utilizzando la fluidodinamica computazionale (CFD), rivelando che la resistenza aerodinamica sarebbe stata superiore dell'11% nel tunnel. I carichi aerodinamici sulla vettura erano inoltre influenzati dalle onde d'urto e dalla scia della vettura che rimbalzava sulle pareti del tunnel. Gli ingegneri Bentley hanno dovuto valutare attentamente queste forze atipiche per garantire la sicurezza e le prestazioni della vettura.

La vettura, preparata esclusivamente per prestazioni ad alta velocità, è stata equipaggiata con pneumatici Pirelli da 22 pollici, esaminati ai raggi X per verificare eventuali incongruenze sotto la superficie. L'auto è stata guidata dall'ex campione britannico di rally Mark Higgins, che detiene il record di giri sul percorso dell'Isola di Man TT. Le prove di velocità massima sono state effettuate alle 01:00 del mattino per minimizzare il disturbo al traffico locale, con il traffico deviato verso un tunnel alternativo.

Nonostante la maggiore resistenza aerodinamica, la nuova Continental GT Speed ha accelerato da ferma a 335 km/h in soli 33 secondi, mantenendo questa velocità massima per tutto il tempo richiesto dal regista del filmato, Jon Richards, ex regista di Top Gear. Le prestazioni eccezionali della vettura, combinate con il lusso e l'attenzione ai dettagli che Bentley rappresenta, rendono la nuova Continental GT Speed una supercar fruibile quotidianamente.

Il Goodwood Festival of Speed, uno degli eventi automobilistici più prestigiosi al mondo, offrirà un palcoscenico ideale per la presentazione di questo modello di punta. Bentley dimostra ancora una volta di saper coniugare tradizione e innovazione, offrendo una vettura che non solo stabilisce nuovi standard di velocità e prestazioni, ma anche di sostenibilità e lusso. Con la nuova Continental GT Speed, Bentley continua a ridefinire il concetto di auto di lusso, offrendo un'esperienza di guida senza pari.