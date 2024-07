Oliver Solberg prova la nuova Skoda Octavia RS

Il Motorsport è parte integrante del DNA di Škoda da oltre 120 anni e questa tradizione è evidente nella gamma Škoda RS, con la nuova Škoda Octavia RS che non fa eccezione.

Oliver Solberg, il talentuoso pilota di rally svedese, ha avuto l’opportunità di testare la più recente iterazione dell’Octavia RS, condividendo le sue impressioni di guida in un video entusiasmante.

Oliver Solberg, 22 anni, è noto per le sue prestazioni nel FIA World Rally Championship, dove guida una Škoda Fabia RS Rally2. Recentemente, ha avuto il privilegio di provare la nuova generazione della Škoda Octavia RS. Solberg si è dichiarato entusiasta del modo in cui gli ingegneri Škoda hanno saputo combinare maneggevolezza, praticità e comfort con sportività, potenza e divertimento alla guida.

Un elemento chiave della nuova Octavia RS è il motore, capace di erogare 265 CV (195 kW), con un incremento di 20 CV rispetto al modello precedente. "La potenza è immediatamente disponibile. Non devi pensare a inserire il rapporto corretto, basta premere sul gas a qualsiasi velocità e l’Octavia scatterà in avanti", afferma Solberg. Il motore quattro cilindri turbo della nuova Octavia RS appartiene alla stessa famiglia (EA 888) del motore della Fabia RS Rally2, utilizzata da Solberg in gara. "Il motore della Škoda Octavia RS ha una risposta rapida e reagisce immediatamente ai comandi dell'acceleratore", sintetizza.

Una delle novità più rilevanti della nuova Škoda Octavia RS è il differenziale a controllo elettronico, che gestisce la distribuzione della coppia tra le ruote motrici anteriori. "Questo differenziale aiuta molto a trasferire la potenza alle ruote. Anche quando si esce dalle curve più strette con le marce basse, la ruota interna non slitta e non si perde trazione", spiega Solberg. "Inserire l'avantreno in curva lavorando sull'acceleratore è molto naturale. L'auto è stabile e facilmente prevedibile".

Con l'assetto abbassato di 15 millimetri, la nuova Octavia RS ha migliorato ulteriormente la sua esperienza di guida sportiva, avvicinando significativamente il baricentro della vettura alla strada. "Questo è fondamentale per migliorare la maneggevolezza e la reattività allo sterzo. Quando si guida in modo dinamico, è necessario che l’auto vada esattamente dove si vuole senza inutili variazioni di assetto", sottolinea Solberg. "Nella nuova Škoda Octavia RS il DNA del Motorsport è decisamente evidente".

Nonostante le prestazioni sportive, la nuova Škoda Octavia RS conserva uno dei punti di forza storici del modello: il comfort di guida nei lunghi viaggi. "Il principale punto di forza della Octavia RS è la combinazione di velocità e comfort su strada. L'auto è solida e precisa, ma le regolazioni degli ammortizzatori non sono troppo rigide", evidenzia Solberg.

Il pilota svedese ha anche apprezzato il restyling del frontale della nuova Octavia RS, caratterizzato da un look più sportivo e affilato e dal nuovo design dei gruppi ottici a matrice di LED, di serie. Dopo il test, Oliver Solberg ha scherzosamente chiesto: "Posso averla come auto aziendale?".

La nuova Škoda Octavia RS sarà disponibile in Italia nelle versioni berlina e Wagon. La fase di prevendita inizierà nelle prossime settimane, con l’arrivo nelle concessionarie previsto dopo l’estate.

Con queste novità, la Škoda Octavia RS si conferma come una delle vetture più complete del segmento, capace di unire la tradizione sportiva del marchio con le esigenze di comfort e praticità dei clienti moderni. Oliver Solberg, con la sua esperienza e passione per il Motorsport, ha saputo mettere in luce tutte le qualità di questa straordinaria vettura, dimostrando come la nuova Octavia RS sia pronta a conquistare sia gli appassionati di auto sportive che chi cerca una compagna di viaggio affidabile e confortevole.