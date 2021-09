La nuova gamma Jeep 4xe on air protagonista dello spot “Thunderbolt”

Nel mese di settembre la gamma Jeep 4xe viene offerta con una rata a partire da 159 Euro con Wallbox e un anno di ricariche incluse nel finanziamento FCA Bank.

Jeep® presenta “Thunderbolt”, lo spot dedicato alla gamma Jeep 4xe. Visualizzabile a questo link, il filmato, realizzato dalla casa di produzione Prodigious per l’agenzia Leo Burnett, è on air nel formato da 30 secondi e nei formati più brevi sulle principali emittenti televisive italiane dal 7 settembre.

Dopo il debutto in Italia, lo spot sarà oggetto di una campagna di lancio TV e digitale anche nei principali mercati europei.

Con il claim “Electricity set free”, “L’elettricità è di nuovo libera”, il nuovo spot vede come protagonista la gamma Plug-in Hybrid del marchio. Al suo fianco, una forza della natura, imprigionata e addomesticata, al punto da perdere tutta la sua potenza e il suo fascino: ecco che cosa è diventata l’elettricità in mano agli uomini. Ma oggi, grazie ai modelli Jeep 4xe può finalmente ritrovare la sua energia e la sua libertà, quella libertà di andare ovunque e fare qualsiasi cosa che solo i SUV Jeep sono capaci di offrire.

La forza del messaggio è ulteriormente amplificata dall’inconfondibile timbro di Luca Ward, che esalta la narrazione della nuova creatività. Il doppiatore romano è la voce ufficiale del brand Jeep dallo scorso aprile, quando, impersonando uno scrittore, ha raccontato il lancio della nuova Jeep Compass.

Oggi il 4xe è il nuovo 4x4 del marchio Jeep: identifica l’evoluzione del concetto stesso di capability aggiungendo sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade, che hanno dato il via al percorso del brand verso la mobilità sostenibile con “emissioni zero” quando si guida in modalità elettrica insieme alla sicurezza all-terrain della trazione eAWD, sia l’icona Wrangler 4xe, l’esemplare Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato mai introdotto in Europa.

La gamma 4xe racchiude tutti gli elementi caratteristici che definiscono ogni SUV Jeep, da dettagli di design immediatamente riconoscibili che sono propri del marchio e che comunicano visivamente capacità off-road, funzionalità e comportamento dinamico su strada, all’inimitabile DNA che si ritrova sottopelle e che grazie alla tecnologia ibrida plug-in rende Wrangler, Compass e Renegade i SUV Jeep più sostenibili, performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”.

Inoltre, i modelli Jeep 4xe uniscono molti dei vantaggi della guida elettrica come bassi costi di gestione, una guida silenziosa ed emissioni zero in full-electric, ma offrono anche la flessibilità di un motore a combustione tradizionale per viaggi lunghi senza l’ansia della ricarica. Sono vetture ‘’facili’’ da usare: ogni cliente può decidere se vuole guidare in elettrico, in modalità ibrida o benzina. Inoltre, ricaricare le nuove Jeep 4xe è semplice e intuitivo, grazie a specifiche soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox, o durante la guida grazie alle modalità di rigenerazione di energia.

4xe è anche al centro delle performance commerciali del marchio: a un anno dal lancio commerciale, in Europa circa un SUV Jeep venduto su quattro è una versione 4xe, mentre in Italia Compass e Renegade 4xe si confermano al vertice della classifica dei modelli PHEV più amati dai clienti italiani, rispettivamente al primo e al secondo posto sia nel mese di agosto sia nel progressivo annuo. Un risultato importante che porta il marchio Jeep al primo posto per vendite di modelli alla spina (BEV+PHEV) con il 12,4% di quota.

Grazie agli incentivi statali Renegade e Compass 4xe godono di vantaggi fino a 10.000 Euro in caso di rottamazione e 9.000 Euro senza rottamazione.

Per enfatizzare ancor di più i molteplici vantaggi della tecnologia Plug-In e della guida in elettrico, Jeep ha pensato di sviluppare – insieme a FCA Bank – pacchetti di ricarica che faciliteranno ulteriormente l’esperienza “elettrica” dei clienti.