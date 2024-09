La nuova Patrol debutta ad Abu Dhabi, potenza e innovazione per il SUV iconico di Nissan

Nissan ha svelato ad Abu Dhabi la nuovissima Nissan Patrol, segnando un'importante evoluzione per uno dei SUV più amati al mondo.

Il lancio ufficiale, avvenuto durante un evento esclusivo, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui reali, VIP, dirigenti Nissan, partner e media internazionali. A presentare il veicolo è stato Makoto Uchida, presidente e CEO di Nissan Motor Co., Ltd.

La settima generazione della Nissan Patrol porta con sé significativi miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. Tra le principali novità spicca il nuovo motore V6 biturbo da 3,5 litri, capace di erogare 425 CV e 700 Nm di coppia. Questo potente motore è abbinato a un cambio automatico a 9 velocità e a sospensioni pneumatiche adattive, pensate per migliorare le prestazioni fuoristrada e il comfort su strada. Inoltre, per chi desidera una configurazione diversa, è disponibile un motore V6 aspirato da 3,8 litri che genera 316 CV.

Il design della nuova Patrol si distingue per il suo aspetto robusto ed elegante. La caratteristica griglia V-motion di Nissan domina il frontale, affiancata da fari a doppia C con tecnologia Adaptive Driving Beam. Il look aggressivo è completato da cerchi in lega da 22 pollici, che contribuiscono a un'elevata altezza da terra, ideale per le avventure off-road.

Oltre alla potenza e al design, la nuova Patrol si distingue per le sue avanzate tecnologie. All'interno, i conducenti troveranno un sistema di infotainment di ultima generazione con due schermi da 14,3 pollici, accompagnati da un sistema audio Klipsch Premium a 12 altoparlanti. La connettività è garantita da NissanConnect 2.0 con Google Built-In, che integra perfettamente navigazione e intrattenimento.

Gli interni della Nissan Patrol sono stati progettati con un'attenzione particolare al comfort. I sedili in pelle, disponibili con funzione massaggio, offrono un’esperienza di guida lussuosa e rilassante. La spaziosità è un altro punto di forza, con ampi spazi nella seconda e terza fila, ideali per famiglie numerose o gruppi di amici. La tecnologia di raffreddamento biometrico e l'illuminazione ambientale a 64 colori contribuiscono a creare un'atmosfera sofisticata all'interno del veicolo.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo modello non delude. È dotato del sistema ProPILOT Assist, che combina cruise control adattivo e assistenza al mantenimento della corsia, oltre a numerose funzioni di assistenza alla guida, tra cui la frenata di emergenza intelligente e il monitor 3D Around View con vista a 360 gradi.

La nuova Nissan Patrol rappresenta un perfetto connubio tra potenza, tecnologia avanzata e comfort di lusso, confermando il suo status di SUV d’eccellenza. Sarà disponibile nella regione del Medio Oriente a partire dal 1° novembre 2024.