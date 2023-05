La tecnologia della E-Tense FE23 sale a bordo della DS 7 E-TENSE 4x4 360

Da quando il campionato ABB FIA Formula E si è aperto ai costruttori, DS Automobiles è l'unico marchio ad aver vinto almeno una gara ogni stagione.

In America, Asia, Europa e Africa – con tre generazioni di monoposto – DS Performance ha conquistato quattro titoli mondiali, 47 podi e 16 vittorie in 98 gare.

Il know-how e l'esperienza maturate gareggiando contro alcuni dei produttori più rinomati al mondo in un campionato particolarmente complesso, rappresentano un enorme impulso per DS Automobiles. La competizione costituisce un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per DS Performance, diventando un hub per l'innovazione.

DS Performance ha prodotto una serie di parti della DS E-TENSE FE23 guidata da Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, come l'unità motore posteriore, incluso il sistema di recupero dell'energia e la trasmissione, il sistema di raffreddamento, l'impianto elettrico e le sospensioni posteriori; in aggiunta ha provveduto alla creazione del software e degli algoritmi che ottimizzano la gestione dell'energia. Tutto ciò che DS Performance impara attraverso la Formula E è un bacino di know how utile per le persone che producono le vetture stradali E-TENSE di DS Automobiles.