Lamborghini Polo Storico: eccellenza e passione al servizio dei collezionisti di tutto il mondo

La Lamborghini Polo Storico si conferma nel 2024 un punto di riferimento globale per i collezionisti e gli appassionati del marchio di Sant'Agata Bolognese.

Con un anno ricco di successi, Il 2025 si annuncia ancora più speciale: il Polo Storico celebrerà il suo decimo anniversario, un traguardo che testimonia l'impegno di Lamborghini nella tutela del proprio patrimonio automobilistico.

“Il 2024 è stato un anno tanto impegnativo quanto ricco di soddisfazioni per tutto il nostro team”, ha dichiarato Alessandro Farmeschi, After Sales Director di Automobili Lamborghini. “Non solo abbiamo raggiunto ottimi risultati a livello commerciale in termini di certificazioni e restauri, ma abbiamo anche condiviso e valorizzato la storia del marchio e delle nostre vetture con clienti e appassionati di tutto il mondo.”

I momenti chiave del 2024

Tra gli appuntamenti che hanno segnato il 2024, spiccano i grandi eventi internazionali che hanno visto protagoniste le Lamborghini storiche:

The ICE a Sankt Moritz (febbraio): il Polo Storico ha portato sul lago ghiacciato una Jarama S del 1973 e una 400 GT 2+2 del 1968, entrambe dotate del leggendario motore V12.

60° anniversario della 350 GT (marzo): il primo modello di serie Lamborghini è stato celebrato a Ginevra, dove ha debuttato nel 1964.

Concorso d'Eleganza di Villa d'Este (maggio): tra le vetture in passerella, una Countach LP 400 del 1976, premiata per il miglior suono con il trofeo “Il Canto del Motore”, e una Diablo GT del 1999, riconosciuta a Villa Erba con il trofeo “BMW Group Ragazzi”.

50 anni della Countach (settembre): al Chantilly Arts & Élégance Richard Mille, una Countach LP 400 (telaio 001) è stata protagonista di una categoria dedicata, celebrando il passato e il presente del V12 Lamborghini.

La celebrazione della tradizione

Oltre agli eventi, il 2024 è stato un anno di grande attività per il Polo Storico, che ha esposto capolavori in fase di restauro e certificazione. Alla fiera Auto e Moto d'Epoca di Bologna (ottobre), ad esempio, sono state presentate una scocca di Miura S del 1968 e una Diablo SE del 1994.

Anche a livello internazionale, il Polo Storico si è distinto: al Lamborghini Day Japan (novembre), una parata di 131 Lamborghini, tra cui 30 modelli storici certificati, ha sfilato per le vie di Tokyo, sottolineando il valore culturale e tecnologico del marchio.

Un decennio di eccellenza

Con il decimo anniversario nel 2025, la Lamborghini Polo Storico guarda al futuro con l'obiettivo di rafforzare il proprio ruolo nella conservazione delle eccellenze automobilistiche. Attraverso eventi, concorsi e collaborazioni internazionali, continuerà ad essere custode della storia Lamborghini, celebrando un patrimonio che unisce tradizione, innovazione e passione.