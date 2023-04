Lancia Pu+Ra HPE debutta alla Milano Design Week 2023

“Il Design rappresenta uno dei pilastri del Rinascimento di Lancia, il filo rosso che sta conducendo il marchio lungo la prima parte del suo percorso di rinascita.

Per me è un onore vedere Lancia partecipare alla Milano Design Week 2023 con un ruolo da protagonista. Dopo la presentazione stampa dello scorso week-end, Lancia Pu+Ra HPE è infatti esposta in Via Durini, cuore della manifestazione, di fronte al Cassina Store Milano partner di Lancia nella creazione degli interni del Concept” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

L’edizione 2023 della Milano Design Week è in programma fino a domenica 23 aprile.

In questa occasione, Lancia è official partner di MDD (Milano Design District), il distretto inclusivo dei 41 associati parte di Milano Durini Design, associazione che raggruppa le eccellenze del Design in centro città all’interno di un progetto sinergico e di condivisione.

Il Concept Lancia sarà esposto in Via Durini, centro nevralgico del Fuorisalone, in un’area realizzata con Cassina, dove saranno realizzati una serie di talk giornalieri dedicati a varie tematiche connesse ai valori che hanno portato alla realizzazione di Lancia Pu+Ra HPE, tra le quali il Design degli esterni; l’Home Feeling; la Tecnologia; l’Eleganza e la sostenibilità. Gli incontri si svolgeranno davanti all’iconico Cassina Store Milano in via Durini e vedranno alternarsi esponenti dei due marchi, designer del team Lancia, opinionisti ed esperti di vari settori.