Lancia torna nei rally: debutta la Ypsilon Rally4 HF al Rally Regione Piemonte

Il 2025 segna una svolta decisiva per Lancia. Dopo anni di attesa e speculazioni, il brand torinese rientra ufficialmente nel mondo del rally, riportando sulle strade polverose il suo DNA sportivo.

A fare da cornice a questo storico ritorno sarà il Rally Regione Piemonte, in programma ad Alba (CN) dall’11 al 13 aprile, tappa valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally.

Protagonista indiscussa sarà la Ypsilon Rally4 HF, nuova arma sportiva griffata Lancia Corse HF, accompagnata dal neonato e già affollatissimo Trofeo Lancia, che promette scintille tra i giovani talenti del volante. Un progetto nato per rilanciare la tradizione Lancia delle “derapate d’autore”, oggi reinterpretata con tecnologie moderne e un approccio racing accessibile ma altamente competitivo.

Un successo già prima del via

Non è solo nostalgia: i numeri parlano chiaro. In appena quattro mesi, la Ypsilon Rally4 HF ha già sfiorato le 90 unità vendute e il Trofeo Lancia ha dovuto alzare il limite delle iscrizioni a 40 partecipanti per soddisfare la richiesta. Ben 25 di questi sono under 35, segno che la formula convince le nuove generazioni. Merito della configurazione a trazione anteriore, scelta tecnica che permette sia ai giovani di formarsi, sia ai veterani di puntare alla vittoria nella categoria Rally4.

Napolitano (CEO Lancia): “Il Piemonte è la nostra casa”

«Siamo entusiasti di iniziare proprio dal Piemonte questa nuova avventura sportiva – ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia – un territorio che rappresenta le nostre radici. Con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia vogliamo riportare il nostro DNA sportivo sulle strade e nei cuori di chi non ha mai smesso di credere in noi».

Il Villaggio Lancia accende Alba

Il ritorno in grande stile sarà completato dalla presenza del Villaggio Lancia Corse HF, punto di riferimento per appassionati e ospiti nel cuore del Rally Regione Piemonte. Un’area hospitality ricca di attività, dove sarà possibile anche provare su strada la nuova Lancia Ypsilon, sia nella versione ibrida che in quella 100% elettrica.

Grande attesa anche per la Ypsilon HF da 280 CV, la versione stradale più radicale, in arrivo a metà anno: motore elettrico, scatto 0-100 km/h in meno di 5,8 secondi e un design aggressivo ispirato alle leggendarie Lancia da corsa del passato.

Un lavoro di squadra tutto italiano

La Ypsilon Rally4 HF nasce dalla collaborazione tra Lancia e Stellantis Motorsport, forte di un palmarès con 27 titoli costruttori nel WRC e 11 Dakar. Il progetto è stato sviluppato insieme a nomi d’eccellenza del motorsport italiano come Marelli (elettronica motore), Sparco (rollbar, sedili, volante), TM Tecnologie (freni), Speedline (cerchi) e Supersprint(scarico). A curare la messa a punto, un’autentica leggenda: Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally con Lancia negli anni '80.

Il cuore della vettura è un 1.2 turbo 3 cilindri da 212 CV, con cambio SADEV a 5 marce, differenziale autobloccante e sospensioni McPherson con ammortizzatori Ohlins regolabili. Una macchina nata per vincere, senza perdere l’anima racing.

Trofeo Lancia: palestra per futuri campioni

Il Trofeo Lancia 2025, con un montepremi da 360.000 euro, rappresenta una delle competizioni più ricche del panorama nazionale. E non è solo una vetrina: il miglior Under 35 potrà entrare nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nel FIA ERC 2026, sotto la guida di Eugenio Franzetti.

Il debutto è fissato per l’8 maggio al Rally Targa Florio, seguito da tappe iconiche come Rally Due Valli, Rally di Roma Capitale (FIA ERC), Rally del Lazio e Rallye Sanremo.

Tradizione, passione e futuro anche sui social

Lancia Corse HF sbarca anche sui social con i nuovi profili ufficiali su Facebook, Instagram e TikTok, pronti a raccontare le emozioni della nuova avventura nei rally con video, interviste, highlights e contenuti esclusivi dietro le quinte.