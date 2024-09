Land Rover Classic svela il Defender V8 by Works Bespoke: tradizione e personalizzazione senza compromessi

Land Rover Classic ha introdotto un nuovo livello di personalizzazione per gli amanti delle 4x4 con la Classic Defender V8 by Works Bespoke.

Questo servizio permette ai clienti di creare una versione unica e completamente restaurata della loro Defender, rispecchiando a pieno il loro stile e le loro esigenze. Realizzata a mano dagli esperti tecnici di Classic Works, ogni Defender viene ricostruita da zero utilizzando veicoli donatori prodotti tra il 2012 e il 2016.

I clienti possono scegliere tra i modelli 90 e 110, e grazie a un configuratore digitale dedicato, possono esplorare una vasta gamma di opzioni di design e prestazioni. Ogni fase della personalizzazione viene seguita da specialisti di Classic Works a Coventry e Essen, garantendo un'esperienza esclusiva e altamente specializzata.

Al cuore di ogni Classic Defender V8 c'è un potente motore V8 Land Rover a benzina da 5,0 litri che eroga 405 CV, abbinato a una trasmissione automatica ZF a otto rapporti per garantire prestazioni fluide e senza sforzo, sia su strada che in fuoristrada. La sospensione tarata su misura garantisce un equilibrio perfetto tra comfort e tenuta di strada, rendendo questa Defender una vera icona di lusso e robustezza.

Per quanto riguarda il design esterno, i clienti possono scegliere tra oltre 40 colori disponibili, tra cui spiccano le palette Heritage, Contemporary, Premium e SV Metallic, per un'ampia possibilità di personalizzazione. Ogni Classic Defender V8 può essere ulteriormente personalizzata con dettagli come le griglie Heritage, Standard o Adventure, o con uno dei due pacchetti esterni, Silver Pack o Black Pack.

Gli interni riflettono lo stile iconico della Defender, con rivestimenti in pelle disponibili in cinque tonalità monocromatiche o in varianti bicolore. I clienti possono scegliere sedili Recaro riscaldati o opzioni di lusso come i sedili Premium. Il tutto è impreziosito dal sistema di infotainment Land Rover Classic, con navigazione satellitare, radio DAB e Bluetooth.

La potenza del motore è abbinata a componenti di altissimo livello, come i freni Alcon a quattro pistoni, con dischi anteriori da 335 mm e posteriori da 300 mm. Le sospensioni sono ottimizzate per offrire prestazioni impeccabili sia su strada che in fuoristrada, grazie a componenti di qualità come le molle Eibach e gli ammortizzatori Bilstein.

In conclusione, la Classic Defender V8 by Works Bespoke rappresenta il massimo della personalizzazione, combinando tradizione, lusso e prestazioni in un veicolo che rimane fedele all’iconica storia della Defender, ma con una visione moderna e raffinata.