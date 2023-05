Le e-bike di Pirelli ‘CYCL-e around' per i dipendenti di TPS Group

Group ha deciso di incentivare la mobilità green mettendo a disposizione dei dipendenti una flotta di e-bike del servizio Pirelli ‘CYCL-e around’.

Si tratta di biciclette elettriche di ultima generazione, con 115km di autonomia, che saranno disponibili presso gli uffici di Gallarate, San Benedetto del Tronto e Torino. Facilmente prenotabili tramite un’applicazione dedicata, le biciclette a pedalata assistita potranno essere impiegate per gli spostamenti di lavoro, per il tragitto casa-ufficio, ma anche per il weekend. L’obiettivo è avvicinare tutti e in ogni momento a nuove soluzioni di mobilità, sane, sicure e sostenibili, durante la giornata lavorativa e nel tempo libero. Ai dipendenti che faranno uso del servizio, assieme alla e-bike verrà consegnato tutto il necessario per spostarsi in città in comodità e sicurezza: dal casco protettivo alla borsa nella quale riporre lucchetto e caricabatterie.