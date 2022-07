Le strategie di Renault portano i loro frutti anche sul bilancio

Le strategie innovative di Renault portano i loro frutti anche dal punto di vista del bilancio, visto che il marchio continua a progredire su un mercato elettrificato in piena crescita e in segmenti ad alto valore aggiunto.

Nel 1° semestre 2022, la gamma di veicoli elettrici e ibridi rappresenta il 36% delle vendite di autovetture della marca Renault in Europa. Nuova Mégane E-Tech Electric ha conseguito un grande successo presso i clienti, con 20.000 ordini registrati dal lancio. Nello stesso periodo le vendite a privati crescono del 13% (rispetto al 1° semestre 2021), raggiungendo il 53%. Le vendite nel segmento C aumentano del 12% rispetto al 1°semestre 2021. In Europa, la Marca Renault realizza 1 vendita su 3 con motorizzazione E-Tech, 1 vendita su 2 a privati, 1 vendita su 3 con modelli del segmento C. In un contesto caratterizzato dall’aumento dei prezzi dei carburanti e dalla carenza dei componenti, Renault concentra la sua offerta su veicoli in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti: cinque modelli di Veicoli Elettrici dotati di grande autonomia (Zoe, Twingo E-Tech Electric, Mégane E-Tech Electric, Kangoo Van E-Tech Electric, Master Van E-Tech Electric) e quattro modelli Full Hybrid a consumi ridotti (Clio, Captur, Arkana e Nuovo Austral che vanta i migliori consumi della categoria con meno di 4,5l / 100 km, grazie al nuovo propulsore Full Hybrid E-Tech da 200 cv ).

Continua il successo di Renault Arkana che già vanta oltre 40.000 vendite nel 1° semestre 2022. Le versioni E-Tech (HEV) sono quelle più richieste (59% del mix). Per consolidare la sua posizione sul grande mercato dei C-SUV in piena crescita, Renault ha aperto i preordini di Nuovo Austral, il cui lancio commerciale è previsto per il 2° semestre 2022 in Europa. “I mercati elettrificati sono in pieno sviluppo in Europa e Renault è ben posizionata per rispondere alla nuova domanda dei clienti con prodotti adeguati. La gamma E-Tech, basata sui nostri modelli 100% elettrici e 100% ibridi, risponde alle aspirazioni dei clienti che vogliono guidare veicoli a basso costo di utilizzo e chiedono unamobilità sostenibile. Nel secondo semestre, accelereremo il processo di elettrificazione della nostra gamma con il lancio di Nuova Megane E-Tech Electric, Kangoo E-Tech Electric e Nuovo Austral” ha concluso Fabrice Cambolive, Coo della Marca Renault.