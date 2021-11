Leasys è mobility partner del Torino Film Festival

La mobilità del futuro targata Leasys arriva in sala per accompagnare il cinema di domani.

La società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, pioniera della mobilità e impegnata nell’offrire soluzioni da un minuto a una vita intera, è mobility partner della 39° edizione del Torino Film Festival, in scena dal 26 novembre al 4 dicembre, con LeasysGO!, il car sharing 100% elettrico dedicato alle citycar a zero emissioni. Il modo migliore per spostarsi in città e raggiungere un cinema strizzando l’occhio all’ambiente.

Il pubblico del festival, tra i più importanti in Italia dedicati al settore, potrà così scoprire, oltre ai tanti film in anteprima, i vantaggi della mobilità ecosostenibile con le Nuove 500 elettriche di LeasysGO!, che per l’occasione esporranno sulle fiancate il logo del TFF, contribuendo alla promozione dell’evento. Inoltre, durante i giorni del festival, sarà possibile noleggiare in car sharing anche una delle grandi interpreti della mobilità di domani: la Nuova 500 3+1, con l’iconica terza “piccola porta” sul lato passeggero.

In qualità di mobility partner, Leasys metterà a disposizione di tutti gli avventori del festival la possibilità di iscriversi gratuitamente a LeasysGO!, oltre a fornire alcune delle vetture della flotta in car sharing al team organizzativo della manifestazione.

LeasysGO! è un car sharing free-floating senza vincoli legati al parcheggio che sarà gratuito e non legato alla presenza o vicinanza delle colonnine. La ricarica delle auto sarà, infatti, gestita dal team di Leasys, avvalendosi delle numerose stazioni di ricarica di proprietà presenti in città nonché della rete di colonnine elettriche pubbliche. Le vetture in car sharing saranno sempre cariche e pronte per essere guidate, senza oneri per il cliente. LeasysGO! è presente a Torino, Milano e Roma.