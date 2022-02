leasys si conferma leader in italia

Con un market share del 22,7%, Leasys, brand Stellantis specializzato in formule di noleggio a lungo termine, si conferma per il terzo anno consecutivo leader del settore in Italia, oltre che tra i primi in Europa.

Anche quest’anno infatti, la società è al primo posto nella classifica delle società di NLT, stilata da Dataforce sulla base dei dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Nonostante il periodo di grande difficoltà per l’intero comparto automotive, il brand ha realizzato oltre 11.000 immatricolazioni in più rispetto al 2020: una crescita equivalente al 24,67%. Un trend positivo, emerso sia nell’ambito delle passenger cars che in quello dei veicoli commerciali leggeri, che rafforza il primato di Leasys permettendo di guardare al 2022 in una prospettiva di crescita.

Una leadership consolidata restando fedele alla sua vocazione di mobility pioneer, che le ha permesso di sviluppare soluzioni innovative, flessibili e sempre più integrate, dalla formula pay per use di Leasys Miles a quella con chilometraggio illimitato di Leasys Unlimited, fino al corporate car sharing di I-Share. Leasys si conferma leader di mercato con soluzioni che riservano un’attenzione particolare alla tematica ambientale, contemplando in gamma un’ampia selezione di veicoli ibridi ed elettrici.