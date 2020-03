Leonardo Di Caprio testimonial del lancio della Nuova Fiat 500 full electric

È Fiat 500 la prima full electric del gruppo Fca. La terza generazione dell’auto che ha accompagnato la vita di tanti italiani dagli anni Cinquanta ad oggi, È stata disegnata dal Centro Stile Fiat, lavorando sulla pulizia dei segni e su una coerenza di linguaggio per definire delle linee essenziali, evolute, più sinuose ed eleganti sebbene compatte, plasmate su un’impostazione più proporzionata del nuovo telaio.

Grazie alla sostanza della nuova piattaforma la terza generazione di 500 ha acquisito una presenza incredibile: più larga di 6 centimetri e più lunga di altrettanti 6 cm ha 2 centimetri di passo in più e ruote più grandi che le conferiscono più personalità e una maggiore abitabilità, pur restando sotto i quattro metri di lunghezza. Fiat 500 è inoltre la prima vettura del suo segmento ad offrire la guida autonoma di livello 2, portando tutti i vantaggi ad essa legati nella mobilità urbana. La tecnologia di monitoraggio con telecamera frontale, monitora infatti longitudinalmente e lateralmente tutti i dintorni della vettura, mentre la Lane Centering mantiene la vettura al centro della corsia, quando vengono correttamente identificate le linee di demarcazione della stessa.

L’Intelligent Speed Assist, invece, legge i limiti di velocità e suggerisce al conducente di impostarli, mentre l’Urban Blind Spot attraverso sensori ultrasonici controlla gli angoli ciechi e avvisa con un segnale luminoso triangolare - che appare sullo specchietto laterale - se ci sono degli ostacoli. L’Attention Assist poi, mediante avvisi sul display, consiglia di fermarsi e di prendere una pausa quando si è stanchi. Infine, i sensori a 360 gradi offrono una drone view per evitare tutti gli ostacoli, quando si parcheggia e nelle manovre più complesse.

Nella Nuova 500 tutti gli elementi dello stile sono più discreti e freschi. Il frontale, verticale come nel 1957, è quasi rivolto verso la strada ed è stata accentuata la sensazione di dinamicità della vista laterale. La linea di taglio, che nella prima generazione separava il volume del cofano dai proiettori circolari, oggi reinterpreta quella separazione dividendo l’ellisse del proiettore scomposto con ciglio sul cofano. I fari, dalla forma leggermente più ellittica e sempre iconica sono tecnologici e moderni, conferendo uno sguardo più accattivante, mentre la maniglia della portiera, totalmente a filo superficie, presenta un vano per l’apertura elettrica. L’autonomia della Nuova 500 è fino a 320 km e la versione di lancio sarà dotata del sistema fast charger da 85 kW, che consente di ricaricare la batteria in tempi molto brevi. Ad esempio, per una riserva di energia sufficiente a percorrere 50 chilometri - più di quanto necessario nell’utilizzo medio giornaliero – sono necessari solo 5 minuti.

E sempre grazie al fast charger, è possibile ricaricare l’80% della batteria in appena 35 minuti. La 500 di terza generazione è la prima vettura FCA equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5, disponibile con schermo da 10,25’’. Sviluppata con l’idea di fornire al cliente una user experience completamente rinnovata, FCA utilizza un sistema operativo Android Auto facile, intuitivo e incredibilmente personalizzabile. In sintesi, la Nuova 500 propone una perfetta integrazione con il proprio smartphone offrendo uno schermo touch ad alta definizione, con sviluppo orizzontale che si integra perfettamente nella plancia della vettura, seguendone le linee.

Ad abbracciare il progetto della Nuova 500, Leonardo DiCaprio, il quale ha girato per la nuova nata il video manifesto “All-in” che invita tutti a dare il proprio contributo per un mondo green, così come ha fatto il marchio Fiat con 500. Questa vision condivisa vede altri stilisti e designer come Giorgio Armani, Bvlgari e Kartell, tre icone del Made in Italy, che insieme con il marchio Fiat hanno dato vita a una strategia dove la sostenibilità sposa l’eccellenza del saper fare, della creatività e dell’innovazione. Ecco come sono nate le One-off, i tre esemplari unici ed esclusivi della Nuova Fiat 500. Dal 4 marzo, è aperto il pre-booking online per la versione di lancio “la Prima”cabrio, che comprende l’Easy WallboxTM, il sistema di ricarica domestica che permette di collegarsi alla normale presa di casa è di 37.900 € (esclusi gli eco incentivi del Paese).