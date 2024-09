Louis Vuitton Cup, Luna Rossa pareggia contro Ineos Britannia con una vittoria spettacolare

Luna Rossa Prada Pirelli ha trionfato nel secondo match della giornata, riportando la parità contro Ineos Britannia nella Louis Vuitton Cup.

Dopo un imprevisto tecnico che ha compromesso la partecipazione alla prima regata, il team italiano ha sfoderato una prestazione straordinaria, lasciando senza parole gli spettatori presenti sulle fan zone della Barceloneta. Il vento sostenuto e l’onda formata hanno permesso agli AC75 di raggiungere velocità superiori ai 50 nodi, rendendo la regata una vera e propria battaglia ad alta velocità.

Il presidente di Luna Rossa, Patrizio Bertelli, si è recato a Barcellona per incontrare il team, esprimendo grande soddisfazione: "Questa mattina ho incontrato i ragazzi del team e li ho trovati tonici e concentrati. Tornerò in settimana."

Anche Max Sirena, skipper e team director, ha commentato la giornata con entusiasmo: “Alla fine è stata una bella giornata, poteva andare molto diversamente, visto il problema che abbiamo avuto alla randa. Il team ha dimostrato grande prontezza nel reagire e gestire una situazione non facile."

Il match contro Ineos: una giornata tra tensione e vittoria

Il primo match del giorno, il terzo della serie, è stato segnato da un ritardo di oltre 40 minuti a causa di venti che superavano i 21 nodi, imponendo un’attesa prolungata. Durante questo periodo, Luna Rossa ha subito un danno alle stecche della randa, costringendo il team a un cambio vela. Tuttavia, la barca italiana è stata squalificata poco prima dell’inizio per aver ricevuto assistenza durante le procedure di partenza, regalando così il punto a Ineos Britannia.

Ma è nel quarto match che Luna Rossa ha messo in campo tutta la sua esperienza e determinazione. Il team italiano, nonostante le difficili condizioni meteo e una vela non ottimale, ha eseguito una partenza impeccabile, obbligando Ineos Britannia a cambiare rotta per liberarsi dai rifiuti. Con manovre precise e senza errori, Luna Rossa ha mantenuto il vantaggio lungo tutti i lati del percorso, arrivando a un distacco massimo di 300 metri. Nonostante i tentativi di recupero da parte degli avversari, Luna Rossa ha difeso con successo la sua posizione, chiudendo la regata con 4 secondi di vantaggio e portando la sfida in parità.

Prospettive per le prossime regate

Il risultato odierno offre un’importante iniezione di fiducia per il team italiano in vista delle prossime sfide della Louis Vuitton Cup. L’equipaggio ha dimostrato di saper reagire prontamente alle difficoltà tecniche e alle condizioni meteo avverse, mantenendo la concentrazione e la leadership in acqua.