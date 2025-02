Maria Teresa Cicini alla guida del Marketing e Comunicazione del Gruppo BIG, ecosistema e mobilità

– Maria Teresa Cicini entra a far parte del Gruppo BIG assumendo la carica di Group Marketing & Communication Manager.

Laureata in Lettere e con un’esperienza di oltre 27 anni in Mercedes-Benz Italia, ha ricoperto ruoli chiave in Sales Van e Truck, Finance & Controlling, Press Relation Cars & Vans e Marketing Experience & Retail. Questo percorso variegato le ha permesso di acquisire una visione strategica completa del settore automotive, con un forte focus su comunicazione, marketing e customer experience.

Nel suo nuovo ruolo, Maria Teresa guiderà la definizione e implementazione delle strategie di marketing e comunicazione per consolidare la posizione del Gruppo BIG sul mercato. L’obiettivo è promuovere una cultura aziendale fondata su innovazione e sostenibilità, elementi chiave della mission dell’azienda.

‘Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Maria Teresa nel nostro team’, ha dichiarato Ambra Cruciani, AD di BIG e Vice Presidente di Ecosistema. ‘La sua vasta esperienza e la sua visione strategica saranno fondamentali per affrontare le sfide future e per posizionare il Gruppo come uno dei principali riferimenti nel nostro settore. Siamo certi che porterà nuove idee e un’energia contagiosa che ispirerà tutti noi’.

Maria Teresa Cicini ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova sfida: ‘Sono molto felice di unirmi a BIG, Ecosistema e Mobilità, in un momento così emozionante e di crescita. Sono entusiasta di lavorare con un team così talentuoso e visionario e di contribuire allo sviluppo di strategie innovative che possano portare il Gruppo verso nuovi traguardi’.

Il ruolo del Gruppo BIG nel settore della mobilità

Il Gruppo BIG, Ecosistema e Mobilità, con sede ad Anagni, opera in tutta Italia nei segmenti della vendita e noleggio di veicoli commerciali ed industriali, gestione flotte, mobilità efficiente e allestimenti speciali. L’azienda punta a offrire soluzioni innovative per una mobilità più sostenibile ed efficiente, grazie a strategie di mercato all’avanguardia e un forte orientamento al cliente.