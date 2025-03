Maserati Fuoriserie: a Modena nasce la nuova frontiera del lusso su misura

Nel cuore pulsante della Motor Valley italiana, a Modena, prende forma un nuovo capitolo della storia Maserati.

All'interno dello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti nascono le Officine Fuoriserie, un polo dedicato alla personalizzazione più estrema ed esclusiva del marchio del Tridente. Un luogo dove tecnologia, artigianalità e visione si fondono per dare vita a vetture uniche, modellate sui desideri dei clienti.

Il 2025 è l’anno del Tridente, e non solo per le celebrazioni simboliche. Con un investimento importante nel design su misura e nell’innovazione, Maserati ridefinisce l’esperienza del lusso automobilistico. Le Officine Fuoriserie rappresentano la punta di diamante del programma Maserati Fuoriserie, nato per trasformare ogni Maserati in un’opera d’arte irripetibile.

"Maserati è sinonimo di lusso italiano nel mondo", spiega Santo Ficili, CEO di Maserati. "Con le nuove Officine Fuoriserie offriamo un’esperienza su misura, che celebra la nostra tradizione artigianale e, allo stesso tempo, guarda al futuro dell’innovazione".

Il Programma Fuoriserie: tra artigianalità e libertà creativa

Il programma Fuoriserie è l'espressione più pura della sartorialità secondo Maserati. Un percorso immersivo che consente ai clienti di scegliere ogni dettaglio estetico e funzionale della propria auto. Due sono i livelli di personalizzazione:

Collezioni Fuoriserie (Corse e Futura), con combinazioni predefinite pensate per orientare il cliente tra migliaia di opzioni possibili;

(Corse e Futura), con combinazioni predefinite pensate per orientare il cliente tra migliaia di opzioni possibili; Bespoke, la dimensione più estrema e creativa, dove ogni vettura diventa un esemplare unico.

La Collezione Corse si ispira alla tradizione racing del brand: tonalità storiche reinterpretate, livree ispirate alle vetture iconiche delle competizioni e dettagli come le dreamline o le pinze freno personalizzate. Gli interni evocano atmosfere vintage, con pelli che richiamano il cuoio naturale e tessuti che ricordano la lana pettinata.

La Collezione Futura, invece, è dedicata agli innovatori: colori industriali, finiture texturizzate, materiali di derivazione dall'interior e dal design di prodotto, tutti all'insegna della sperimentazione cromatica e della sostenibilità.

Ma è con la modalità Bespoke che Maserati offre l’esperienza più intima e artistica, dove il cliente diventa co-creatore della propria auto, affiancato dai designer del Centro Stile Maserati.

Officine Fuoriserie: la nuova casa del su misura Maserati

Le Officine Fuoriserie sono molto più di un semplice spazio produttivo: rappresentano un percorso esperienziale che inizia dallo showroom, prosegue nella configurazione con materiali fisici e digitali, e culmina nella produzione e consegna personalizzata del veicolo.

Il cuore tecnologico è la nuova linea di verniciatura, che occupa 4.000 mq e impiega oltre 40 addetti specializzati (con l’obiettivo di arrivare a 110). L’impianto è in grado di verniciare fino a 24 vetture al giorno, con un massimo di 8 unità per turno. Il processo prevede fasi di pulizia, verniciatura robotizzata, doppia cottura e rifinitura artigianale dei dettagli.

Tutti i modelli della gamma Maserati possono essere personalizzati: Grecale, MC20, GranTurismo, GranCabrio e GT2 Stradale. Il sistema permette di scegliere tra decine di colorazioni in continua evoluzione e livree ispirate alla tradizione del marchio.

MC20 Cielo "Less is More...?": l’opera d’arte che inaugura le Officine

A simboleggiare il potenziale creativo delle nuove Officine, Maserati ha realizzato un’esclusiva One-Off: la MC20 Cielo "Less is More...?". Un esemplare unico ispirato al movimento artistico Bauhaus, dove forma e funzione si fondono in un’armonia visiva ricca di riferimenti storici.

La livrea blu opaca ospita una geometria di forme e colori – triangoli, cerchi, linee – che vanno a comporre un Tridente stilizzato. Ogni tonalità ha un significato: dal Rosso Capannelle, simbolo delle prime Maserati da corsa, al Giallo Avia Pervia dello stemma modenese, passando per il Bianco Audace, l’Azzurro Himmelblau, l’Arancio Devil dedicato a Maria Teresa De Filippis e il Viola Salchi.

I cerchi da 20” sono un’esplosione cromatica: ogni ruota ha una combinazione differente di colore, tra profilo e mozzo. I badge in Bianco Glossy completano un’estetica pensata per sorprendere.

Questa MC20 Cielo è il manifesto del programma Bespoke: una Maserati che non esiste altrove, frutto di un processo creativo condiviso tra cliente e brand. Una vettura che è insieme automobile e dichiarazione di stile.

Una visione che guarda al futuro, con radici profonde

Le nuove Officine Fuoriserie rappresentano un ponte tra passato e futuro, tra artigianalità modenese e innovazione globale. La scelta di investire proprio a Modena è un chiaro segnale di continuità: il Tridente resta fedele alle proprie origini, pur evolvendosi verso nuovi orizzonti di lusso e performance.

Con questo progetto, Maserati rinnova il proprio impegno verso la comunità locale, offrendo nuove opportunità di lavoro qualificato e confermando il ruolo centrale del sito di Modena nella strategia industriale del brand.

Il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui il lusso su misura ha trovato una nuova casa: le Officine Fuoriserie Maserati, dove ogni sogno automobilistico prende forma. E dove ogni Maserati può diventare un pezzo unico, come chi la guida.