Massimi voti per i modelli Opel nelle statistiche ADAC

La qualità delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri Opel ha raggiunto il massimo storico.

Negli ultimi dodici mesi, per esempio, la qualità al lancio delle nuove vetture è aumentata del 25 per cento. Questo è il valore che risulta dagli standard di produzione definiti internamente dal costruttore e dai riscontri dei clienti nel primo anno dopo l’acquisto. Opel Corsa e Opel Mokka, lanciate di recente, sono un esempio di qualità produttiva di prima classe fin da subito, indipendentemente dal fatto che montino efficienti motori a combustione interna o che si tratti di veicoli elettrici a batteria.

Ottimi motivi spiegano questo miglioramento della qualità: Opel si è posta l’obiettivo difetti zero. Per raggiungere questo risultato, il costruttore di Rüsselsheim ha introdotto nuovi metodi di analisi che hanno un effetto predittivo nella produzione. Questi sistemi prognostici riconoscono eventuali variazioni dei parametri che potrebbero condurre a possibili errori in produzione e consentono di intervenire preventivamente. Il risultato: non si producono parti difettose, la produzione continua indisturbata e la qualità è costantemente elevata.

“In Opel e in tutto il Gruppo Stellantis ci siamo posti degli obiettivi di qualità ambiziosi. Vogliamo diventare il numero 1 tra i costruttori di volume. Ogni difetto eliminato ci consente di aumentare la qualità, incrementare la soddisfazione dei clienti e allo stesso tempo ridurre i costi”, ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel.

Nei siti produttivi tedeschi di Rüsselsheim e Eisenach, anche il passaggio all’ultima piattaforma di Gruppo ha portato ulteriori miglioramenti. La presenza di una piattaforma uniforme e la riduzione di complessità superflue sono importanti fattori per raggiungere una qualità elevata e produrre veicoli affidabili. Presso la sede di Opel è appena iniziata la produzione di serie della nuova Opel Astra. La Opel Astra 5 porte e presto anche la station wagon Opel Astra Sports Tourerusciranno dalla linea di produzione con precisione tedesca. Tutte le versioni di Opel Grandland sono prodotte ad Eisenach secondo gli standard di qualità più elevati, come è stato confermato anche dall’ultimo rapporto TÜV, nel quale l’ammiraglia SUV di Opel si è piazzata all’11° posto (su ben 128 modelli esaminati) nella classifica generale, un risultato eccellente. Inoltre, secondo le statistiche ADAC 2022 sui guasti, i modelli usati Opel presenti nei diversi segmenti di mercato, da Opel Grandland e Opel Crossland a Opel ADAM, si distinguono per la particolare affidabilità.

Gli ingegneri Opel stanno anche lavorando intensamente per migliorare ulteriormente la qualità nel lungo periodo. A tal fine, si è intensificata la collaborazione con i fornitori. Gli ingegneri parlano di “robustezza” quando definiscono i tempi di utilizzo e gli standard relativi a parti e componenti. Accanto alle note ricerche di mercato sulla soddisfazione dei clienti, i custodi della qualità di Rüsselsheim valutano anche le recensioni e i suggerimenti che sono presenti sui forum e sugli altri social media. Inoltre, i concessionari Opel sono coinvolti fin dalle prime fasi di ogni progetto per sapere quali sono le loro opinioni, i punti di vista dei clienti, e capire dove è possibile migliorare ulteriormente. Tutti i commenti sono presi seriamente e visti come una possibilità di migliorare la qualità.