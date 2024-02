Master E-Tech Electric: punto di riferimento dei furgoni elettrici in Europa

Il Nuovo Master E-Tech Electric è un furgone elettrico con un'autonomia massima di 460 km secondo il ciclo di prova WLTP.

Questa caratteristica lo posiziona come il nuovo punto di riferimento per i furgoni elettrici in Europa.

Renault ha scelto di dotare Nuovo Master di due batterie ottimizzate a livello di capacità, dimensioni e massa, associandole ad un lavoro approfondito sull’aerodinamica e ad una piattaforma inedita ed innovativa.

Sono disponibili due capacità di stoccaggio dell’energia: 40 kWh e 87 kWh. Entrambi i pacchi batteria sono compresi in un unico involucro che consente di rispondere alle esigenze urbane ma anche agli utilizzi periurbani dei clienti, preservando il carico utile del veicolo, caratteristica di fondamentale importanza per il segmento.

L’ottimizzazione dell’autonomia si basa su 2 assi fondamentali: il concept Aerovan e la piattaforma multi-energia .



Il design Aerovan consente al veicolo di beneficiare della miglior efficienza della categoria, indipendentemente dall’energia utilizzata. Il suo SCx è stato ridotto di oltre il 20%, posizionandolo così ai massimi livelli del segmento.

Nuovo Renault Master E-Tech Electric è stato sviluppato nella galleria del vento. Il profilo e i singoli componenti sono stati progettati fin nei minimi dettagli. Per lo sviluppo sono state effettuate migliaia di ore di studio nel tunnel aerodinamico, mentre l’omologazione, date le dimensioni, si è svolta in una galleria del vento specializzata in applicazioni aeronautiche.



Per rispondere a tutte le esigenze di utilizzo professionale, sono state migliorate le prestazioni del gruppo motopropulsore con un motore elettrico di 300 Nm / 105 kW ed un riduttore con uno dei rapporti più alti del mercato dei furgoni elettrici pesanti.

La gamma di Nuovo Master E-Tech Electric propone veicoli che possono giungere fino a 4 tonnellate di MMAC con una capacità di traino inedita per il segmento, il tutto senza compromessi a livello di utilizzo, anche sulle strade a scorrimento veloce.

La gestione termica della batteria permette di controllare la temperatura costantemente, prolungando le prestazioni e la durata di vita della batteria.



Anche la climatizzazione della cabina viene utilizzata per mantenere sempre la temperatura ottimale e la massima autonomia, sia d’estate che d’inverno.

La frenata dinamica, novità assoluta per un veicolo commerciale, consente di ridurre i componenti da inserire nello scomparto motore, dotandosi di un motore elettrico all’interno del blocco per garantire l’assistenza alla frenata.



Oltre all’amplificazione, le prestazioni del sistema in termini di tempo di risposta migliorano la sicurezza attiva del veicolo. È il disaccoppiamento tra l’azione del conducente e l’impianto frenante che consente di trasformare l’energia cinetica della decelerazione in potenza elettrica per ricaricare la batteria ed aumentarne l’autonomia. La potenza di recupero energetico può arrivare fino a 95 kW.

Questi sforzi hanno un impatto molto concreto sull’efficienza energetica. Per cui Nuovo Renault Master consuma il 27% di energia in meno rispetto alla generazione attuale e raggiunge un’autonomia di 460 km WLTP, pur mantenendo una grande capacità di carico.



Nuovo Renault Master E-Tech Electric vanta un carico utile di 1.625 kg con patente B ed una capacità di traino di 2,5 tonnellate. Il consumo resta moderato, con un valore di 21 kWh /100 km in ciclo WLTP nella versione dotata di batteria da 87 kWh.

La ricarica rapida in corrente continua da 130 kW permette di recuperare 252 km di autonomia in 30 minuti. A domicilio, ci vogliono meno di quattro ore con Wallbox da 22 kW in corrente alternata per ricaricare la batteria dal 10% al 100%.

Nuovo Renault Master E-Tech Electric offre due motorizzazioni: da 96 o 105 kW. Entrambe erogano una coppia di 300 Nm e sono dotate di batteria con una capacità, rispettivamente, di 40 kWh e di 87 kWh .



Nuovo Renault Master E-Tech Electric offrirà le funzioni V2X



Vehicle To Load , con la possibilità di ricaricare dispositivi esterni tramite una presa nell’abitacolo o nel vano di carico e mediante un adattatore da attaccare alla presa di ricarica per collegare dispositivi nomadi oppure apparecchiature integrate ai veicoli predisposti dagli allestitori direttamente sulla batteria.

Vehicle To Grid per integrarsi alla rete elettrica e passarle energia dalle batterie , grazie al caricatore bidirezionale.



Nuovo Renault Master E-Tech Electric offre molte funzioni specifiche nelle versioni elettriche, sempre per un’esperienza connessa simile a quella dello smartphone.

Google Maps tiene conto delle preferenze dell’utente e propone itinerari adatti per ottimizzarne i percorsi. L’Electric Route Planner permette di pianificare meglio i viaggi con i veicoli elettrici.

La App My Renault, con tanti servizi specifici da remoto per i veicoli elettrici, consente a Nuovo Renault Master E-Tech Electric, veicolo high-tech sempre pronto a rendersi utile, di restare connesso all’ecosistema digitale dell’utente.



Infine, sono disponibili vari servizi complementari siglati Mobilize, per semplificare l’utilizzo delle versioni elettriche di Nuovo Renault Master E-Tech Electric.

Renault Master E-Tech Electric è l’unico veicolo della sua categoria prodotto in Francia con tre tipi di alimentazione e tutte le carrozzerie assemblate sulla stessa linea di produzione nello stabilimento di Batilly.

Il veicolo sarà commercializzato a partire dalla primavera del 2024.