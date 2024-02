McLaren Artura Spider 2025: innovazione e prestazioni per la supercar ibrida

McLaren Automotive, con il lancio dell'Artura Spider 2025, inaugura un nuovo capitolo nel settore delle supercar ibride, unendo l'ebbrezza della guida a cielo aperto con innovazioni tecniche senza precedenti.

Questa nuova cabriolet, insieme all'aggiornata Artura coupé, stabilisce nuovi standard di prestazioni dinamiche, efficienza e coinvolgimento del guidatore, offrendo un'esperienza senza compromessi sia in pista che nella guida quotidiana.

La nuova Artura Spider si distingue per il suo hard-top retrattile, che si apre in soli 11 secondi, permettendo di assaporare la libertà della guida all'aria aperta. La sua leggerezza è garantita dalla McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), che mantiene inalterata la rigidità strutturale nonostante l'assenza del tetto fisso. Con un peso a secco di soli 1.457 kg, la Spider è la cabriolet più leggera nella sua categoria, grazie anche all'innovativa architettura elettrica Ethernet che riduce il peso del cablaggio del 25%.

Il cuore pulsante dell'Artura è il suo propulsore ibrido ad alte prestazioni, che ora eroga 700 CV grazie a un ricalibro del motore endotermico V6, che insieme al motore elettrico, offre un rapporto peso/potenza di 480 CV/tonnellata. Questa potenza è immediatamente disponibile grazie all'erogazione istantanea della coppia del motore elettrico, assicurando un'accelerazione fulminea: 0-100 km/h in 3,0 secondi e una velocità massima di 330 km/h.

L'esperienza di guida è ulteriormente arricchita da un sound affascinante, grazie al sistema di scarico a valvole rivisto, e da un'impareggiabile dinamica di guida, supportata da una sospensione posteriore innovativa e dalla tecnologia Proactive Damping Control. Le modalità di guida Comfort, Sport, Track, e la modalità esclusivamente elettrica E, permettono di adattare l'esperienza a bordo alle preferenze personali e alle condizioni di guida.

L'interno dell'Artura Spider, con un design focalizzato sul guidatore, offre una gamma di sedili regolabili e materiali di alta qualità. Il sistema di infotainment McLaren (MIS II) garantisce connettività avanzata e funzioni di assistenza alla guida ADAS, per un comfort e una sicurezza ottimali. La nuova Artura offre anche una vasta gamma di personalizzazioni, con opzioni di colori esterni estese e pacchetti di opzioni che includono componenti in fibra di carbonio e un nuovo sollevatore più veloce.

Con un prezzo di partenza di €276,000 per la Spider e €250,900 per la coupé, l'Artura MY25 rappresenta non solo un capolavoro tecnologico ma anche un investimento nel futuro della guida ad alte prestazioni. Ogni modello viene fornito con una garanzia completa e un piano di assistenza, assicurando che la supercar ibrida di nuova generazione McLaren Artura sia pronta a ridefinire gli standard di lusso, prestazioni e sostenibilità nel mondo automobilistico.