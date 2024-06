Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+: Performance ibrida senza compromessi

Con la nuova Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ berlina e station wagon, il marchio di auto sportive high performance di Affalterbach presenta due nuovi modelli ibridi plug-in

che combinano prestazioni e dinamiche di guida eccezionali con un’importante autonomia elettrica. Questi modelli segnano un passo avanti significativo nel segmento delle auto sportive ibride, offrendo un connubio perfetto tra potenza e efficienza.

"La Classe E è da decenni uno dei nostri modelli più apprezzati e vogliamo continuare su questa strada con la nuova E 53 HYBRID. Quest’auto offre il tipico piacere di guida AMG con un'eccellente reattività, un'ottima dinamica di guida e un design marcatamente sportivo. Un ibrido plug-in che combina alte prestazioni ed efficienza. Grazie all'elevata autonomia elettrica, gran parte dei tragitti quotidiani possono essere coperti in modalità puramente elettrica. Allo stesso tempo, la E 53 HYBRID è dotata di un'ampia dotazione di serie con un ampio livello di personalizzazione. Trazione integrale e asse posteriore sterzante attivo. In questo modo, offriamo ai nostri clienti un veicolo perfetto per le loro elevate esigenze." – Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG GmbH.

Potenza Ibrida e Prestazioni Dinamiche

La combinazione del sei cilindri in linea da 3,0 litri e del motore elettrico sincrono ad eccitazione permanente genera una potenza massima di sistema di 430 kW (585 CV) [al RACE START: 450 kW/612 CV] e una coppia massima di sistema di 750 Nm. Le prestazioni sono di conseguenza estremamente dinamiche: la E 53 HYBRID accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi (berlina con RACE START, parte del pacchetto opzionale AMG DYNAMIC PLUS). La velocità massima è limitata elettronicamente a 280 km/h (berlina con AMG Driver's Package opzionale), con la possibilità di raggiungere i 140 km/h in modalità puramente elettrica.

Tecnologia Ibrida Avanzata

Il motore elettrico da 120 kW è integrato nella trasmissione AMG SPEEDSHIFT TCT 9G per risparmiare spazio. La batteria di trazione da 400 volt ha una capacità lorda di 28,6 kWh ed è installata nella parte posteriore sotto il pavimento del bagagliaio, con un contenuto di energia utilizzabile quotidianamente di 21,2 kWh. Questo permette un’autonomia elettrica fino a oltre 100 chilometri.

Ricarica Efficiente

A bordo è presente un caricatore con una potenza di ricarica di 11 kW per la ricarica a corrente alternata. Inoltre, su richiesta, è disponibile un caricatore rapido da 60 kW per la corrente continua che permette di caricare la batteria dal 10% all'80% in circa 20 minuti. La potenza di recupero arriva a 120 kW, con il sistema che seleziona automaticamente il livello di potenza di recupero in base alla situazione del traffico.

Motore a Combustione ad Alte Prestazioni

Il collaudato motore turbo AMG a sei cilindri in linea da 3,0 litri eroga 330 kW (449 CV). Numerose specifiche software e hardware, come il nuovo turbocompressore a gas di scarico twin-scroll e un radiatore anteriore aggiuntivo, contribuiscono ad aumentare le prestazioni, rendendo il motore altamente reattivo.

Design e Aerodinamica

La nuova Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ si distingue per numerosi elementi di design esclusivi. La mascherina del radiatore con lamelle verticali, specifica di AMG, è illuminata di serie. Le prese d'aria esterne e l'ala centrale ad A caratterizzano la grembialatura anteriore indipendente AMG, mentre le minigonne laterali specifiche AMG collegano visivamente i due passaruota. Il posteriore è arricchito da luci a LED e un diffusore con due doppi terminali di scarico rotondi.

Interni di Lusso e Tecnologia Avanzata

Il design dell'abitacolo offre finiture illuminate in legno di frassino grigio a poro aperto con logo AMG. Il Superscreen MBUX con monitor passeggeri, disponibile come optional, offre display specifici per AMG e contenuti esclusivi. I sedili sportivi AMG a regolazione elettrica sono di serie, con rivestimenti in pelle ARTICO/Microfibra ARTICO e impunture rosse a contrasto. Il volante performance AMG in pelle Nappa con pulsanti al volante AMG è incluso nell'equipaggiamento di base.

Trazione Integrale e Sospensioni Avanzate

La trazione integrale di serie AMG Performance 4MATIC+ garantisce stabilità e sicurezza di guida. Le sospensioni AMG RIDE CONTROL con smorzamento adattativo regolabile offrono una combinazione equilibrata di comfort e dinamica sportiva, con un'ampia gamma di regolazioni per adattarsi alle diverse condizioni di guida.

La nuova Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ rappresenta un'eccellenza nel segmento delle auto sportive ibride plug-in. Con una combinazione di prestazioni elevate, design raffinato e tecnologia avanzata, questi nuovi modelli offrono un'esperienza di guida senza precedenti.