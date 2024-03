Mercedes-AMG GT 43 Coupé: quando le prestazioni incontrano lo stile

Mercedes-AMG ha recentemente ampliato la sua prestigiosa gamma di auto sportive con l'introduzione della nuova AMG GT 43,

che si distingue non solo per il suo design accattivante e le sue prestazioni eccezionali ma anche per la sua efficienza. Con un consumo energetico combinato di 10,3 l/100 km e emissioni combinate di CO2 di 235 g/km, la GT 43 rappresenta un notevole equilibrio tra performance e responsabilità ambientale.

Al cuore della AMG GT 43 batte un potente motore turbo AMG da 2,0 litri che eroga 310 kW (422 CV) e genera una coppia massima di 500 Nm. Questo motore è arricchito dalla presenza di un turbocompressore elettrico a gas di scarico, un raffinato esempio di tecnologia derivata direttamente dalla Formula 1™, che garantisce risposte particolarmente rapide e un'esperienza di guida entusiasmante su tutta la gamma di velocità. Il sistema elettrico di bordo a 48 volt, oltre a supportare il turbocompressore, alimenta anche il generatore di avviamento a cinghia, offrendo una potenza aggiuntiva di 10 kW (14 CV) che contribuisce a una maggiore efficienza attraverso funzionalità come il coasting e il recupero di energia.

"La nostra famiglia AMG GT è al vertice del nostro portfolio e incarna lo spirito del nostro marchio: prestazioni di guida. Con l'introduzione della GT 43, siamo lieti di allargare questa famiglia, offrendo un modello che, pur essendo chiaramente riconoscibile come una GT, si distingue nettamente dagli altri modelli per i clienti che cercano un perfetto equilibrio tra design, eleganza e dinamicità di guida," ha commentato Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG GmbH.

La nuova AMG GT 43 vanta prestazioni di alto livello, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e una velocità massima di 280 km/h. Questo è reso possibile grazie anche al cambio AMG SPEEDSHIFT MCT 9G e alla trazione posteriore, che assicurano reattività e precisione di guida.

Dal punto di vista aerodinamico, la GT 43 beneficia del sistema AIRPANEL e di uno spoiler posteriore estensibile, che ottimizzano la stabilità e l'efficienza a seconda delle condizioni di guida. Il telaio, con il suo assale anteriore multi-link e le misure di costruzione leggera, contribuisce a una dinamica di guida eccellente, mentre l'impianto frenante composito ad alte prestazioni AMG assicura decelerazioni rapide e controllate.

Gli interni della AMG GT 43 riflettono un mix tra design analogico e digitale, con un cockpit che si concentra fortemente sul conducente. Il sistema di infotainment MBUX offre contenuti specifici per AMG, mentre i sedili sportivi AMG in pelle Nappa e le numerose opzioni di personalizzazione consentono ai proprietari di adattare l'auto secondo le proprie preferenze.

Con la sua combinazione unica di prestazioni, efficienza e design, la Mercedes-AMG GT 43 si posiziona come una scelta eccellente per gli appassionati di auto sportive che non vogliono compromessi né in termini di stile né di responsabilità ambientale.