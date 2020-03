Mercedes arricchisce la sua gamma EQ Power con CLA coupé shooting brake e GLA

Con Cla Coupé, Cla Shooting Brake è Gla, si arricchisce la gamma di vetture compatte del gruppo Mercedes Benz dotate di motore ibrido plug-in, identificate dall'etichetta EQ Power. In particolare, Cla Coupé, con un consumo di carburante combinato di 1,5-1,4 litri ogni 100 km ed emissioni di CO2 combinate di 35-31 grammi al km, fornisce prestazioni di grandissima efficienza dal punto di vista ambientale e dei consumi.

Non da meno Shooting Brake, con un consumo di carburante combinato di 1,6-1,4 litri ogni 100 km ed emissioni di CO2 combinate 37-33 g/km e Gla (consumo di carburante combinato 1,8-1,6 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 42-38 g per km). I nuovi modelli, che possono essere ordinati già nella primavera di quest'anno, si caratterizzano soprattutto per il piacere della guida elettrica e per l'idoneità all'uso quotidiano, data da un’autonomia superiore ai 70 km.

Le vetture della categoria delle compatte di Mercedes-Benz montano il motore in posizione trasversale. Per il cambio a doppia frizione 8G-DCT è stato sviluppato un gruppo di trasmissione ibrido compatto che segue gli stessi principi tecnici del componente corrispondente nei veicoli con motore longitudinale. Per la prima volta in Mercedes-Benz, il motore a combustione interna è avviato esclusivamente dal motore elettrico; i modelli ibridi compatti non dispongono infatti di uno starter. Il motore elettrico eroga 75 kW di potenza e insieme al motore a quattro cilindri da 1,33 litri garantisce una potenza complessiva di 160 kW (218 CV).

Grazie all'EQ Power del motore elettrico, le vetture rispondono in modo particolarmente spontaneo alla pressione del pedale dell'acceleratore, per prestazioni di marcia di tutto rispetto. Per l'accumulo dell'energia elettrica viene impiegata una batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio con capacità complessiva di circa 15,6 kWh In grado di ricaricasi totalmente in meno di un’ora. Le batterie sono fornite da Deutsche Accumotive, società affiliata di Daimler al 100%. La batteria ad alto voltaggio è raffreddata ad acqua e pesa circa 150 kg. L'innovativo impianto di scarico presenta una configurazione particolarmente intelligente, che permette di ridurre il volume del bagagliaio solo in misura minima rispetto ai modelli corrispondenti privi di motorizzazione ibrida; il tubo di scarico sbocca centralmente sotto il pianale e il silenziatore è inserito nel tunnel.

I modelli compatti sono equipaggiati con la trazione ibrida plug-in di terza generazione, tra le cui funzioni figura la gestione intelligente dell'utilizzo di energia in funzione del percorso, che tiene conto, ad esempio, dei dati cartografici, dei limiti di velocità e dell'andamento dell'itinerario. Questa gestione dell'utilizzo di energia prende in considerazione l'intero percorso programmato e prevede la modalità di marcia elettrica per i tratti di strada più favorevoli. In ogni modello ibrido plug-in di Mercedes-Benz sono disponibili i nuovi programmi di marcia «Electric» e «Battery Level». Il primo permette di usufruire delle massime prestazioni elettriche. Il motore a combustione interna viene avviato, in aggiunta a quello elettrico, soltanto quando il conducente preme il pedale dell'acceleratore in kick-down. Inoltre, è possibile selezionare il recupero di energia con i paddle dietro al volante. Le levette di innesto sul volante consentono di impostare cinque diversi livelli di recupero (DAUTO, D+, D, D- e D--).

Sono disponibili anche i programmi Comfort, ECO e Sport, con i quali il guidatore può dare eventualmente priorità alla guida elettrica, oppure accentuare la dinamica di marcia con la trazione combinata o privilegiare la guida con motore a combustione interna, ad esempio se desidera conservare l'autonomia in modalità elettrica.

Un'importante funzione per il comfort è la preclimatizzazione dell'auto prima della partenza, che può essere avviata comodamente anche dallo smartphone. Anche il carico rimorchiabile dei modelli ibridi compatti è considerevole, pari a 1.600 kg (frenato).