Mercedes-Benz Actros, la rivoluzione della cabina dell'autocarro

Con il lancio dell'ultima serie di modelli Actros, Mercedes-Benz Trucks ha presentato per la prima volta una postazione di lavoro completamente collegata in rete con display a colori sotto forma di Multimedia Cockpit intuitivo. Due schermi standard costituiscono il fulcro della cosiddetta interfaccia uomo-macchina - in breve HMI. Questi servono come fonte centrale di informazioni per il conducente: Il display a colori primari ad alta risoluzione sostituisce il tradizionale quadro strumenti e offre una chiara visualizzazione di tutte le informazioni sulla guida e sul veicolo. È completato da un secondo schermo al centro del cruscotto, il display secondario. Il Prof. Dr. Uwe Baake, responsabile dello sviluppo dei prodotti presso Mercedes-Benz Trucks, spiega perché l'Actros ha raggiunto una dimensione completamente nuova nella digitalizzazione del posto di guida grazie al nuovo Multimedia Cockpit.

Come è cambiato l'abitacolo della cabina di guida con il nuovo Actros?

"L'attuale serie di modelli Actros rappresenta il passaggio da una postazione di guida analogica a una postazione di guida digitale. Il primo cockpit completamente digitalizzato in un camion prodotto in serie è stato lanciato nel 2018, ed è stato rivoluzionario. Oltre ai due display per la MirrorCam, il display primario posizionato centralmente e il display secondario fungono ora da nuovo HMI, sostituendo la maggior parte degli strumenti nell'abitacolo. Il display dei nuovi sistemi di sicurezza e assistenza è direttamente integrato nella prospettiva del conducente. Le manovre di guida che sistemi come Active Drive Assist e Predictive Powertrain Control (PPC), il controllo intelligente della velocità di crociera e del cambio, vengono visualizzate in modo chiaro sul display primario. Ciò garantisce una maggiore sicurezza ed efficienza, alleviando al tempo stesso la fatica del conducente. Inoltre, i conducenti possono utilizzare i pulsanti Touch Control del modernissimo volante multifunzione per azionare entrambi i display, il tutto senza dover togliere le mani dal volante.

Quali principi di base sono stati applicati durante lo sviluppo del nuovo HMI per autocarri?

"I progettisti della Mercedes-Benz Trucks hanno sviluppato l'abitacolo intorno al conducente. L'obiettivo era quello di progettare i display e il funzionamento in modo tale che i conducenti possano avere una chiara visione d'insieme della situazione di guida in ogni momento, soprattutto quando utilizzano sistemi di assistenza. Nell'ambito della concezione dell'interfaccia uomo-macchina, i progettisti hanno fatto in modo che i conducenti - il cui lavoro è già abbastanza stressante - fossero dotati di un sistema semplice e che non richiedesse un grande investimento di tempo per imparare ad usare i suoi comandi. Ecco perché gli elementi dell'interfaccia utente sono stati progettati in modo da essere intuitivamente utilizzabili".

Quali funzioni svolge il display secondario?

"Il display secondario nel cruscotto a destra del volante integra il display primario che è posizionato centralmente nel campo visivo del conducente. Dove prima regnava un gran numero di interruttori per le varie funzioni, il conducente dispone ora di un touchscreen che consente di accedere a una vasta gamma di impostazioni e funzioni del veicolo. Il display secondario comprende un sistema di infotainment radio integrato e consente un facile utilizzo di elementi quali il riscaldamento, il climatizzatore, il sistema di navigazione, le funzioni del veicolo, la telefonia e l'illuminazione sia esterna che interna. Possono essere visualizzati diversi interruttori, con i quali è possibile controllare le più diverse funzioni della carrozzeria del veicolo, facilitando così non solo il funzionamento, ma anche drasticamente le conversioni da parte dei carrozzieri. Utilizzando il Bluetooth, due dispositivi mobili possono essere collegati alla funzione vivavoce, permettendo così ai conducenti di ascoltare la propria musica e di accedere contemporaneamente ai propri contatti. Questa è una caratteristica particolarmente importante, perché spesso gli autisti hanno con sé in cabina un cellulare da lavoro e un cellulare privato. Inoltre, due nuovissimi collegamenti USB-C consentono non solo di collegare i supporti di memorizzazione, ma anche il collegamento diretto di due dispositivi mobili. Con Apple CarPlay o Android Auto, questi possono essere collegati con il veicolo con facilità e poi controllati tramite il display secondario".

Quali sono le caratteristiche aggiuntive del Multimedia Cockpit interattivo?

"La versione range-topping del nuovo concetto di cockpit digitale è dotata di funzionalità ancora maggiori rispetto al Multimedia Cockpit standard. Nell'equipaggiamento del Multimedia Cockpit interactive sono inclusi il sistema di navigazione con Traffic Sign Assist e Remote online per la verifica e il controllo delle funzioni del veicolo su smartphone. Tra l'altro, è ora possibile collegare due smartphone contemporaneamente, uno dei quali può essere ricaricato senza fili in una base di ricarica induttiva. Con il Multimedia Cockpit interattivo, il veicolo è predisposto per il massimo livello di connettività. Grazie al portale delle app Mercedes-Benz Truck, il camion può essere dotato di ulteriori app per migliorare il comfort e l'efficienza. Ad esempio, gli ordini di spedizione possono essere gestiti comodamente dalla cabina con l'ausilio di un'app facile da usare. Dal punto di vista commerciale, è inoltre sensato utilizzare i controlli in tempo reale in Fleetboard e Mercedes-Benz Uptime, disponibili tramite il Truck Data Center (vedi sotto per maggiori informazioni). Inoltre, il display principale del Multimedia Cockpit interactive ha una diagonale dello schermo di 12 pollici ed è quindi molto più grande della variante standard. Durante la configurazione del display primario, il conducente può scegliere tra due design dello schermo: "Avanzato" e "Classico". "Avanzato" consente una presentazione individuale e variabile dei contenuti in tre cluster. Il tachimetro con informazioni di guida e contagiri integrato è posizionato centralmente come un grande quadrante rotondo. A sinistra si trovano le informazioni specifiche del veicolo, come la pressione del serbatoio, le temperature di esercizio o la visualizzazione dell'autonomia. A destra vengono visualizzati i contenuti rilevanti per il veicolo - ad esempio i tempi di guida e di riposo, la rubrica telefonica o l'audio. La rappresentazione "Classic" assomiglia al display del normale Multimedia Cockpit".

Per i turni di lavoro o le sostituzioni per le ferie: quanti profili di conducente possono essere salvati?

"Il Multimedia Cockpit può definire e richiamare fino a sei profili di conducente utilizzando le carte del conducente per il tachigrafo digitale o per Fleetboard. Il sistema carica automaticamente le relative impostazioni. Il camion salva e mantiene l'ultimo menu utilizzato sul display centrale, la sensibilità dei pulsanti Touch Control, la lingua e le impostazioni audio".

Come vengono visualizzati i sistemi di assistenza nel Multimedia Cockpit?

"Se il conducente ha acceso il cruise control o il Tempomat con controllo della distanza e il camion raggiunge una velocità di 15 km/h, anche il PPC si attiva automaticamente. Il simbolo PPC bianco appare quindi sul display principale. Non appena il sistema prende attivamente il controllo della trasmissione, il colore del simbolo diventa verde. Inoltre, il display si sovrappone anche alla grafica che mostra gli eventi imminenti del percorso, come curve, rotatorie e incroci, oltre ad annunciare schematicamente i limiti di velocità. Il display mostra anche gli scenari di guida di Active Drive Assist. Questo sistema è in grado di frenare e accelerare autonomamente il camion e di mantenerlo in corsia grazie a movimenti di sterzata attivi. Se la telecamera del sistema rileva la segnaletica di corsia su entrambi i lati della strada, Active Drive Assist assiste attivamente il conducente con la guida longitudinale e laterale del camion. Questo viene indicato al conducente nel display principale del Multimedia Cockpit sotto forma di simbolo del volante blu e di segnaletica orizzontale blu. Qui vengono visualizzate anche le funzioni dell'ultima versione dell'assistente alla frenata d'emergenza Active Brake Assist 5".

Quali impostazioni si possono effettuare con il volante multifunzione?

"Durante la guida, i conducenti devono tenere sempre le mani sul volante, ma devono comunque essere in grado di utilizzare i vari sistemi con facilità. Ed è qui che entra in gioco il nuovo volante multifunzione. Utilizzando i pulsanti Touch Control nei pannelli di controllo a sinistra e a destra del volante, il conducente può accedere a un'ampia gamma di informazioni e azionare diverse funzioni e sistemi del veicolo con un semplice movimento a strisciamento e premendo. Utilizzando il pulsante Touch Control sul lato sinistro del volante, il conducente può comandare il display primario, mentre il pulsante Touch Control sulla destra consente di comandare il display secondario. Funzioni come il climatizzatore, la radio, l'illuminazione interna o l'accettazione di chiamate telefoniche in arrivo sono tutte a portata di mano. L'operabilità intuitiva del sistema garantisce anche una minore distrazione del guidatore, uno degli obiettivi primari dello sviluppo. Con i sei pulsanti disposti in cerchio attorno al pulsante Touch Control sul lato sinistro del volante multifunzione, il conducente può attivare funzioni come il cruise control o il Tempomat con controllo della distanza. Il pulsante Touch Control al centro del pannello comandi di sinistra è importante per il funzionamento dell'Active Drive Assist. Questo permette di impostare la posizione del nuovo Actros all'interno della sua corsia in varie fasi: a seconda della direzione in cui il conducente vuole spostare il camion all'interno della corsia, deve far scorrere orizzontalmente a sinistra o a destra attraverso la pulsantiera del Touch Control e confermare l'inserimento. Anche la distanza dal veicolo che precede può essere impostata qui. Per fare questo, il conducente deve scorrere verticalmente verso l'alto o verso il basso".

Anche la MirrorCam fa parte del Multimedia Cockpit?

"No, la MirrorCam è un sistema indipendente con due display da 15,2 pollici sui montanti A all'interno della cabina. Con questi specchietti retrovisori digitali, Mercedes-Benz Trucks ha portato un'innovazione rivoluzionaria sulle nostre strade. Sostituisce gli specchietti principali e quelli grandangolari, offrendo così una vista a tutto tondo molto migliore. Il sistema rappresenta anche un grande miglioramento in termini di aerodinamica, sicurezza e maneggevolezza del veicolo, per non parlare dell'ennesimo esempio di come la cabina del nuovo Actros sia stata costantemente tagliata per il mondo digitale".

Il Multimedia Cockpit è disponibile anche per il nuovo Arocs?

"Nel professionista della costruzione dell'Arocs, il conducente beneficia anche della facilità d'uso e di visualizzazione del Multimedia Cockpit e di un HMI completamente rivisto".

Come interagiscono tra loro il Multimedia Cockpit e il Truck Data Center?

"Il Truck Data Center è una componente centrale del veicolo e del suo collegamento in rete. È il collegamento esterno del veicolo, per così dire, e costituisce la base di tutte le soluzioni di connettività come Fleetboard, il Truck App Portal e l'Uptime Mercedes-Benz. Questa connettività è un aspetto importante di un posto di lavoro digitale. Coloro che investono in questa tecnologia possono divertirsi a utilizzare i servizi digitali presenti e futuri".