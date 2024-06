Mercedes-Benz amplia la gamma Small Van con EQT ed eCitan

Mercedes-Benz sta ampliando la sua gamma di prodotti nel segmento degli small van con le nuove versioni Extralong e Mixto di EQT ed eCitan,

progettate per soddisfare le esigenze sia dei clienti privati che commerciali. Le versioni Extralong, con un massimo di sette posti, offrono una mobilità elettrica con maggiore spazio, mentre le versioni Mixto del Citan ed eCitan offrono flessibilità per l'uso commerciale.

Più Spazio e Versatilità con le Versioni Extralong

Le nuove versioni Extralong di Mercedes-Benz EQT ed eCitan Tourer combinano mobilità elettrica e spazio aggiuntivo grazie a un allungamento del passo di 38 cm rispetto alla lunghezza standard. Questi modelli offrono fino a sette posti con sedili regolabili e rimovibili, aumentando la capacità di carico fino a 3.660 litri. Sono ideali per famiglie, clienti dinamici e usi commerciali.

Citan Mixto ed eCitan Mixto: Flessibilità per il Commercio

Le nuove versioni Mixto di Citan ed eCitan offrono un design interno flessibile con la funzione FOLD & LOAD, che permette di trasformare la panchetta posteriore in un divisorio flessibile tra il vano conducente e il vano di carico, aumentando la capacità fino a 3.200 litri.

Innovazione Tecnologica e Connettività

Tutti gli small van di Mercedes-Benz sono ora dotati dell'ultima generazione del sistema multimediale MBUX, con schermo da 9,5 pollici e nuovo volante con comandi touch. Il sistema MBUX offre navigazione ottimizzata, integrazione wireless di smartphone e aggiornamenti over-the-air (OTA).

Prestazioni Elettriche e Ricarica

La gamma di small van full electric è equipaggiata con motori da 90 kW e batterie agli ioni di litio da 45 kWh. Sono disponibili opzioni di ricarica rapida in corrente continua (DC) da 80 kW, che permettono di passare dal 10 all'80% di carica in soli 38 minuti.

Sicurezza e Comfort

Le nuove versioni offrono avanzati sistemi di sicurezza e assistenza, con seggiolini per bambini conformi allo standard i-Size e maggiore connettività e comfort per i passeggeri, rendendo gli small van Mercedes-Benz ideali per una vasta gamma di applicazioni, dalle esigenze familiari a quelle commerciali.

Mercedes-Benz continua a innovare nel segmento degli small van, offrendo soluzioni che combinano spazio, versatilità, connettività avanzata e sostenibilità.