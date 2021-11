Mercedes-Benz Citan si aggiudica il Van of the Year 2022

Mercedes-Benz Citan e il nuovo Renault Kangoo sono i vincitori congiunti dell'International Van of the Year 2022 (IVOTY).

"Siamo lieti che il nostro nuovo Mercedes-Benz Citan sia stato premiato con l'International Van of the Year Award 2022. Il Citan è stato interamente riqualificato da professionisti per professionisti e integra perfettamente il nostro portafoglio esistente di furgoni Mercedes-Benz”, dichiarato Marcus Breitschwerdt, Head of Mercedes-Benz Vans. “Sia il la versione furgone che il Tourer offrono ai nostri clienti una vasta gamma di possibili utilizzi e un elevato grado di funzionalità- con un comfort di guida estremamente elevato e i comprovati standard di sicurezza Mercedes-Benz. Come una vera Mercedes-Benz, completa la nostra famiglia di furgoni. Un grande grazie per questo grande premio alla giuria dell'International Van of the Year!"

Mercedes-Benz Citan

Dimensioni esterne compatte combinate con un'ampia spaziosità ed una elevata capacità di carico: sono queste le caratteristiche che aprono al nuovo Mercedes-Benz Citan possibilità di utilizzo differenziate, in particolare nel servizio di consegna e nei servizi operanti nei centri urbani. Disponibile nella versione Furgone e Tourer. Porte scorrevoli ad ampia apertura sul lato sinistro e sul lato destro del veicolo ed un bordo di carico ribassato permettono su richiesta di accedere comodamente al vano di carico semplificando il caricamento delle merci. Ed altrettanto comoda è la sistemazione che i passeggeri trovano sul Citan Tourer. Oltre alla sua grande funzionalità e versatilità, il veicolo offre una gamma completa di equipaggiamenti di sicurezza ed un elevato comfort. I prezzi partono da 18.689 Euro per il Citan Furgone e da 21.768 Euro1 per la versione Tourer. A breve anche la versione completamente elettrica, l’eCitan.

Feels giant": con il nuovo Mercedes-Benz Citan la piccola impresa cresce

Pur rientrando nella categoria degli Small Van il nuovo Citan ha un'anima da gigante. Sorprendentemente spazioso per essere un veicolo commerciale compatto, dotato di numerosi equipaggiamenti innovativi come l'MBUX o il sistema di assistenza alla frenata attivo, anche dal punto di vista estetico è un vero Mercedes-Benz. Non deve dunque stupire che a questo gigante sia stato affiancato un vero gigante: un gigante alto 2,06 metri e con un peso di 155 chili che si chiama Hafþór "Thor" Júlíus Björnsson, testimonial centrale della campagna internazionale per il lancio sul mercato.