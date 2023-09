Mercedes-Benz Classe E: sempre più ammiraglia

Otto sartoriali allestimenti, sei per la SW, con motori benzina e Diesel mild o plug-in hybrid parchi ed efficienti anche con l’integrale 4Motion

La Mercedes-Benz Classe E si rinnova e si avvicina sempre più all’ammiraglia Classe S, anzi, con il nuovo sistema MBUX Superscreen la precede anche nell’aggiornamento di questa tecnologia. Non è una novità che, proprio l’MBUX parta, per così dire, dal basso. Il lancio dell’innovativa interfaccia nasce nel 2018 con Classe A, ma sembrano passati ben più di cinque anni. Da allora lo strumento di dialogo uomo/macchina è costantemente evoluto, migliorando nel tempo con la raffinatezza della capacità d’apprendimento e l’impiego dell’intelligenza artificiale.

La nuova Mercedes-Benz Classe E è costruita intorno alle unità due litri, benzina o Diesel, tanto potenti quanto efficienti. Mercedes-Benz non enfatizza da anni le cilindrate dei motori, in questo caso accenna semplicemente alla riduzione della cilindrata (downsiziing) che con l’elettrificazione leggera o, soprattutto, con quella ricaricabile, incrementa coppia e potenza pur riducendo sensibilmente consumi ed emissioni.

Da oltre 75 anni Classe E è riferimento assoluto per le berline di lusso di classe media. Arriva sul mercato italiano con prezzi a partire da 68.531 euro per la E 200 ADVANCED Berlina, 71.093 euro per la variante Station Wagon e ben otto allestimenti, sei per la Station Wagon: ADVANCED, AMG Line ADVANCED, ADVANCED PLUS, AMG Line ADVANCED PLUS, AMG Line PREMIUM, EXCLUSIVE PREMIUM, AMG Line PREMIUM PLUS e EXCLUSIVE PREMIUM PLUS, gli ultimi due riservati alle Berlina. L’offerta è confezionata su misura per le esigenze del mercato italiano e consentire di trovare la versione ideale, senza ulteriori personalizzazioni, con un grande vantaggio in fase di acquisto e un elevato valore residuo.