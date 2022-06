Mercedes-Benz Italia protagonista al Fleet Motor Day 2022

La transizione ecologica è il fil rouge dell’ottava edizione del Fleet Motor Day, in programma l’8 e 9 giugno all’Autodromo di Vallelunga.

Un importante momenti di incontro per gli operatori del settore e anche l’occasione per fare il punto in una fase di profondo cambiamento dell’industria automotive e della sua filiera.

“La sfida della transizione energetica è il tema centrale su cui ci confrontiamo quotidianamente con i nostri clienti”, ha dichiarato Christian Catini, Responsabile Fleet di Mercedes-Benz Italia. “La risposta deve necessariamente tenere conto della nostra promessa industriale, ossia la progressiva elettrificazione dei modelli, ma anche delle esigenze dei nostri clienti. Ed è per questo che, ad un crescente portfolio di vetture full electric, affianchiamo la nostra gamma mild e plug-in hybrid di ultima generazione, l’alleato ideale per garantire una coerente e sostenibile transizione verso la mobilità 100% elettrica.”

Grazie alla grande varietà di tracciati offerti dall’impianto di Vallelunga, durante le giornate dell’evento sarà possibile provare un’ampia rappresentanza della gamma della Stella, in differenti contesti, dalla pista all’off-road.