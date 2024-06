Mercedes-Benz rivoluziona gli showroom per un'esperienza omnichannel

In un mondo in cui i bisogni e i desideri dei clienti sono in costante evoluzione, Mercedes-Benz ha intrapreso un'importante trasformazione dei suoi showroom,

mirando a creare un'esperienza d'acquisto immersiva, personalizzata e digitale. Gli showroom della Stella di Stoccarda stanno diventando veri e propri "point of experience", con l'obiettivo di rendere il customer journey ancora più coinvolgente e su misura per ogni cliente.



Questa rivoluzione estetica e funzionale è al centro di una campagna sviluppata dal team Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, in collaborazione con l'agenzia Team X. La campagna mette in risalto i valori del MAR20X, un concetto che pone i desideri del cliente come fulcro del percorso d'acquisto.



Mercedes-Benz investe annualmente circa tre milioni di euro in attività legate alla Customer Experience, con l'obiettivo di ampliare e semplificare l'esperienza del marchio. Per un brand sinonimo di eccellenza, è cruciale garantire ai propri clienti un'esperienza omnichannel senza soluzione di continuità tra il mondo fisico e quello digitale, diversificando ruoli e touchpoint.



In un contesto che ha visto una crescita significativa dei canali digitali negli ultimi anni, i partner sul territorio diventano sempre più strategici nel customer journey. Per rispondere alle aspettative elevate dei clienti, i retail partner della Stella stanno ridefinendo architetture, processi e professionalità all'interno dei punti vendita, integrando e completando l'esperienza omnichannel.



Andrea Nazzaro, Responsabile Retail Network Development di Mercedes-Benz Italia, ha dichiarato: "Per rendere ancora più efficace la relazione con i nostri clienti, abbiamo coinvolto i nostri partner sul territorio in una profonda riorganizzazione interna. Questa riorganizzazione non solo rimodula gli aspetti architettonici e funzionali, ma introduce anche nuove figure professionali, in grado di semplificare i processi e rispondere tempestivamente e in maniera sempre più efficace ai bisogni reali dei clienti."



L'obiettivo è sfruttare al massimo il potenziale della relazione fisica, simile a quanto avviene nelle boutique delle grandi firme del lusso. Il punto vendita diventa così una piattaforma esperienziale che rafforza il valore del brand, in una sinergia omnichannel dove fisico e digitale si fondono in un'unica espressione della forza e della reputazione dei marchi Mercedes-Benz.



La campagna di comunicazione integrata, sviluppata con l'agenzia Team X, sintetizza perfettamente gli obiettivi del MAR20X. Il concept, riassunto nel claim "C’è uno spazio plasmato sui miei desideri", mette i clienti al centro, rappresentandoli attraverso ritratti iconici che sottolineano l'importanza del loro ruolo nel processo d'acquisto.



In conclusione, Mercedes-Benz non solo risponde ai bisogni dei clienti, ma anticipa i loro desideri, trasformando i propri showroom in spazi esperienziali che offrono un percorso d'acquisto senza precedenti. Questa trasformazione rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui l'esperienza del cliente è sempre più centrale, personalizzata e integrata tra il mondo fisico e digitale.