Mercedes Benz Van, più lusso per privati e commerciale

Mercedes-Benz Vans rende ancora più attraenti i suoi veicoli di medie dimensioni per uso privato e commerciale,

grazie a un nuovo design esterno e interno, più comfort, sicurezza e innovazioni tecnologiche. La strategia di lusso è applicata ai veicoli per il trasporto privato, tra cui EQV, Classe V e Classe V Marco Polo. Allo stesso tempo, l'azienda sta perseguendo una strategia premium mirata per i veicoli commerciali, tra cui eVito e Vito. Sia nel portafoglio di modelli privati che commerciali, i van elettrici dovrebbero anche rappresentare oltre il 50% entro il 2030. Mercedes Benz Vans offre già una versione elettrica di ogni modello. Ad oggi sono stati venduti oltre 40.000 veicoli elettrici a batteria. Il più venduto è l'eVito.

"Vogliamo offrire veicoli e servizi più desiderabili e svolgere un ruolo pionieristico nella mobilità elettrica, dagli MPV ai camper e ai furgoni commerciali. I nostri nuovi modelli di veicoli di medie dimensioni sono un altro passo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Il posizionamento di lusso più maturo di EQV e Classe V e il carattere premium affinato di eVito e Vito ci consentiranno di aumentare la nostra attenzione su regioni e settori ad alto margine" commenta Klaus Rehkugler, Responsabile Vendite & Marketing Mercedes-Benz Vans.

Uno dei punti salienti dei nuovi modelli di veicoli di medie dimensioni con la stella è un nuovo look. Il nuovo design del frontale è caratterizzato da una sorprendente griglia del radiatore in diverse forme e da un paraurti potentemente disegnato. L'aspetto migliorato è completato da nuovi cerchi in lega leggera con un design aerodinamicamente ottimizzato nei formati da 17, 18 e 19 pollici, nonché da cinque nuovi colori di verniciatura. L'abitacolo dei nuovi veicoli di medie dimensioni Mercedes-Benz è caratterizzato principalmente da un quadro strumenti ridisegnati con touchscreen, nuove eleganti prese d'aria e una nuova generazione di volanti con riconoscimento vocale capacitivo.

Per la prima volta, EQV, Classe V e Classe V Marco Polo hanno due display widescreen da 12,3 pollici. Il moderno design high-tech eleva lo stile e il valore percepito delle monovolume e delle loro varianti camper a un nuovo livello. Vito ed eVito sono dotati di un display centrale da 10,25 pollici intuitivo e di un nuovo quadro strumenti con display a colori da 5,5 pollici , adatto alle esigenze dei clienti commerciali. La nuova console centrale supporta la ricarica wireless degli smartphone. Per un accesso più comodo alla parte posteriore, la Classe V e l'EQV hanno ora di serie anche una porta scorrevole sul lato sinistro del veicolo. Per la prima volta, il portellone elettrico Easy-Pack è disponibile per Vito Tourer, Mixto e eVito Tourer per un comodo carico e scarico. Il nuovo portafoglio di veicoli di medie dimensioni Mercedes-Benz è equipaggiato di serie con l'attuale generazione del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), una novità assoluta per Vito ed eVito. I nuovi furgoni offrono quindi un'esperienza incomparabilmente digitale e interattiva.

Con il nuovo MBUX, i conducenti di Classe V Marco Polo, Classe V ed EQV beneficiano di possibili funzioni aggiuntive come lo streaming musicale, il controllo del comfort Energizing e la navigazione con realtà aumentata. L'attrattiva è completata da sistemi di sicurezza e assistenza con funzioni aggiuntive e parzialmente ulteriormente sviluppate. Ad esempio, l'Active Brake Assist ora include la funzione di intersezione e può anche avvisare di veicoli che attraversano verticalmente o in arrivo e manovre di sorpasso pericolose e intervenire per frenare in caso di emergenza e fornire supporto durante la svolta. I fari adattivi Multibeam LED con Highbeam Assist PLUS sono disponibili per la prima volta.

Ciascuno con 84 LED controllabili individualmente, consente una regolazione estremamente rapida e precisa dei fari alla situazione del traffico attuale. L'Highbeam Assist PLUS illumina continuamente la strada davanti a sé senza abbagliare gli altri utenti della strada. Mantiene l'Active Distance Assist Distronic con regolazione della velocità basata sul percorso e riavvio automatico esteso in caso di ingorghi, Active Steering Assist e Active Speed Limit Assist. Oltre al nuovo volante multifunzione, MBUX e KEYLESS Start, Vito BASE offre già il sistema di climatizzazione semiautomatico TEMPMATIC con un nuovo pannello di climatizzazione, l'assistente fari con sensore pioggia e vano portaoggetti chiudibile a chiave. Con la linea di equipaggiamenti PRO, i clienti ricevono, tra le altre cose, anche sedili anteriori comfort con supporto lombare a 4 vie e profondità del cuscino del sedile regolabile, nonché un serbatoio da 70 litri. L'equipaggiamento di punta del Vito SELECT comprende anche, ad esempio, cerchi in lega da 17 pollici, fari adattivi MULTIBEAM LED, cambio automatico con freno di stazionamento elettrico, pacchetto specchietti, pacchetto cromato interno, integrazione smartphone e griglia radiatore cromata. Sono disponibili equipaggiamenti aggiuntivi per il furgone nel pacchetto BASE Plus e per il Tourer nel pacchetto PRO Plus.