Mercedes-Benz Vans: ecoincentivi e innovazione sostenibile

Mercedes-Benz continua a innovare nel settore dei veicoli commerciali, proponendo modelli che beneficiano degli incentivi governativi previsti dall’Ecobonus.

Questa iniziativa rende l’acquisto di un Van della Casa di Stoccarda ancora più conveniente, con agevolazioni che vanno da 1.500 a 18.000 euro, a seconda del tipo di alimentazione e della presenza di un veicolo da rottamare. L’Ecobonus copre una vasta gamma di veicoli, dai modelli tradizionali a quelli completamente elettrici.

Mercedes-Benz Vans vanta un portfolio diversificato, che rappresenta circa l'80% delle vendite dell'azienda. Tra i modelli di punta rientrano lo Sprinter e l'eSprinter, il Vito e l'eVito, e il Citan e l'eCitan. Questi veicoli, disponibili in varie dimensioni e configurazioni, sono perfetti per soddisfare le esigenze di trasporto merci sia nelle aree urbane che extraurbane.

Il Citan Furgone, con le sue dimensioni compatte ma spaziose, è ideale per le consegne urbane. L'eCitan Furgone, disponibile in due lunghezze, offre un'autonomia di circa 280-284 km, rispondendo alle necessità di mobilità sostenibile. Il Vito e l'eVito, versatili e robusti, sono perfetti per una vasta gamma di utilizzi commerciali, grazie anche all’introduzione del sistema multimediale MBUX che migliora la connettività.

Lo Sprinter e l'eSprinter, leader di mercato nei veicoli commerciali di grandi dimensioni, offrono flessibilità e adattabilità grazie a diverse configurazioni di carrozzeria e trazione. L'eSprinter, in particolare, è basato su un concetto modulare che facilita le conversioni e le soluzioni personalizzate.

Anche i modelli Citan Tourer e Classe T beneficiano degli ecoincentivi. Il Citan Tourer, specializzato nel trasporto passeggeri, offre pratiche soluzioni di stivaggio e comfort. La Classe T, con il suo design moderno e la sicurezza avanzata, è ideale per le famiglie e gli amanti delle attività sportive.

Grazie agli Ecobonus, salire a bordo di un Van Mercedes-Benz è oggi più semplice e conveniente. Questa opportunità non solo favorisce l’acquisto di veicoli eco-sostenibili, ma consolida anche la posizione di Mercedes-Benz come produttore leader di furgoni premium.