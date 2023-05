Mercedes lancia Navigation Package

Disponibile su tutte le vetture equipaggiate con Navigation Package, grazie alla funzione ‘Parcheggio per Navigazione’ e alla convenzione con Parkopedia,

offrono la possibilità di parcheggiare in oltre 80.000 aree abilitate sul territorio nazionale e pagare la sosta sulle strisce blu in modo semplice e immediato, direttamente dalla macchina.

Il pagamento viene infatti processato attraverso Mercedes pay GmbH solution previo inserimento della carta di credito e accettazione delle condizioni di utilizzo sull’App Mercede me. La dashboard consente, inoltre, di scaricare il bollino di parcheggio tramite App e avere il prospetto di tutte le transazioni.

Per utilizzare la funzione ‘Parcheggio per Navigazione’ è sufficiente attivarla all’interno dell’app Mercedes me, aggiornando la modalità di pagamento parcheggio nella sezione ‘On Street Payment’.