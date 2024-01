Mercedes Maybach EQS, il primo Suv 100% elettrico

Con Maybach EQS 680 SUV Mercedes presenta il suo primo modello di serie completamente elettrico.

Il frontale nero di grande impatto, che porta la griglia del radiatore specifica di Maybach nell'era dell'elettromobilità, assicura un aspetto inconfondibile. Grazie ai materiali pregiati, alla perfetta lavorazione artigianale e ai dettagli esclusivi, l'ampio abitacolo offre un'esperienza di comfort unica. "La Mercedes-Maybach EQS SUV è il nostro primo luxury SUV full-size completamente elettrico. Con Mercedes-Maybach ci sforziamo di aggiungere al bello lo scintillio dello straordinario.

Gli interni sono una dichiarazione emozionale e di stile. L’impronta lounge promette viaggi di lusso ai massimi livelli. Insieme alle proporzioni innovative e progressive del SUV, stiamo ridefinendo completamente il lusso dei SUV del futuro" spiega Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz Group AG. Il frontale è caratterizzato dal tipico pannello nero del marchio con listelli verticali cromati che conferiscono un aspetto tridimensionale di profondità. Il grande pannello nero è liscio e chiuso per la prima volta. L'elemento high-tech per i sensori radar è completamente integrato e non più visibile. Le lamelle cromate in filigrana si trovano anche sulla presa d'aria del paraurti. Se osservata lateralmente, le caratteristiche specifiche includono le audaci cornici cromate dei finestrini laterali e il rivestimento cromato del montante B. I passaruota pronunciati con rivestimenti in nero lucido sottolineano la potenza e la presenza emotiva del SUV.

Il SUV Mercedes-Maybach EQS monta esclusivi cerchi in lega e forgiati da 21 o 22 pollici. Un altro elemento che attira l'attenzione sono le pedane di serie, che si illuminano al buio. Le pedane sono in alluminio anodizzato, che riprende il look gessato del pannello frontale nero. Nella parte posteriore, i gruppi ottici posteriori sottolineano il carattere esclusivo come una striscia luminosa continua con un'elica in due parti. Le luci sono animate su tutta la larghezza. L'aspetto speciale della Mercedes-Maybach EQS SUV comprende anche la tipica verniciatura bicolore del marchio con un gessato in filigrana. È applicata a mano secondo i più alti criteri di qualità ed è disponibile in cinque combinazioni di colori: argento high-tech/nero ossidiana, argento high-tech/blu nautico, nero ossidiana/grigio selenite, nero ossidiana/oro kalahari e marrone velluto/nero ossidiana.

Un punto di forza per i passeggeri anteriori è l'Hyperscreen MBUX di serie con "zero layer" e animazioni di avvio specifiche di Mercedes-Maybach su tutti e tre i display. I passeggeri posteriori possono usufruire della stessa vasta gamma di funzioni di infotainment e comfort grazie a due display da 11,6 pollici posizionati sugli schienali dei sedili anteriori. I materiali naturali realizzati con una perfetta maestria artigianale creano un elegante contrasto con l'aspetto high-tech. La Mercedes-Maybach EQS SUV è dotata di serie di pelle Nappa Maybach Exclusive nei colori caldi marrone espresso/marrone perla balao. La Mercedes-Maybach EQS SUV è il primo modello di Mercedes-Benz AG a essere dotato di pelle conciata al vegetale. A bordo della Mercedes-Maybach EQS SUV, numerosi pezzi e componenti sono realizzati con materiali a basso consumo di risorse. Sono inclusi anche acciaio secondario e alluminio riciclato. Nella parte posteriore, la combinazione di materiali pregiati, perfetta lavorazione artigianale e dettagli esclusivi crea un'atmosfera di benessere per tutti i sensi, il cosiddetto effetto cocooning.

Come i sedili anteriori, anche i sedili Executive di serie sono dotati di ventilazione, funzione massaggio e riscaldamento per collo e spalle. In ciascuno dei montanti è integrata una lampada di design. L'illuminazione posteriore adattiva offre luci di lettura aggiuntive nei maniglioni e strisce luminose nel rivestimento della testa. È possibile regolare sia la luminosità che le dimensioni e la posizione dei punti luce. Allo stesso tempo, è possibile un'ampia gamma di luci tra il lavoro preciso e la luce rilassata del salotto. L'impostazione del colore della luce segue automaticamente il ritmo quotidiano dell'uomo, ma può anche essere regolata manualmente. A ciò si aggiunge l'Ambient Lighting, che attraversa l'intero veicolo, fino al rivestimento del tetto e dietro i sedili posteriori. Inoltre, la Mercedes-Maybach EQS SUV è dotata di Active Ambient Lighting con 253 LED controllabili singolarmente e 64 colori selezionabili individualmente. Questi includono le combinazioni di colori specifiche di Maybach: Rose Gold White e Amethyst Glow.



L'Energizing Air Control Plus con filtro High Efficiency Particulate Air garantisce una buona qualità dell'aria come standard. Il sensore di qualità dell'aria supporta l'interruttore di ricircolo dell'aria fresca. L'aria circolante climatizzata viene filtrata più volte in modalità aria circolante. Il filtro HEPA pulisce efficacemente l'aria esterna in ingresso da polveri sottili, particelle molto piccole e pollini. Uno speciale carbone attivo, presente sia nel filtro HEPA che nel filtro della cabina, filtra anche l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e gli odori. Il lavaggio con aria fresca avviene a intervalli regolari. Il pre-condizionamento consente di pulire l'aria interna prima dell'imbarco. I valori del particolato all'esterno e all'interno del veicolo sono visualizzati anche nel sistema MBUX. Sono elencati in dettaglio nel proprio menu della qualità dell'aria. Se la qualità dell'aria esterna è bassa, il sistema può anche consigliare di chiudere i finestrini laterali o il tetto apribile. Anche la profumazione attiva fa appello all'olfatto. Fa parte del pacchetto Air Balance di serie. Per la Mercedes-Maybach EQS SUV è stata creata una fragranza speciale. No. 12 MOOD Ebony è una fragranza straordinaria e polarizzante. Non mira a compiacere, ma a sedurre. Il legno di sandalo stimolante si unisce a note di spezie per creare una composizione esclusiva. Con il sistema audio surround Burmester®️ 4D di serie, il SUV Mercedes-Maybach EQS offre un'esperienza sonora di altissimo livello.

È dotato dell'esperienza audio immersiva Dolby Atmos, che conferisce alla musica maggiore spazio, chiarezza e profondità. I passeggeri possono ascoltare la loro musica con una chiarezza pari alla composizione originale in studio dell'artista. Il sistema audio comprende 15 altoparlanti. Maybach è un SUV con il massimo comfort acustico nella parte posteriore, il miglior presupposto per il puro piacere della musica o semplicemente per il silenzio rilassante. Grazie alle tendine avvolgibili ad azionamento elettrico sui finestrini laterali posteriori, i passeggeri posteriori possono decidere da soli quanto percepire dell'ambiente circostante. Gli standard più elevati si applicano anche al comfort di guida. Le sospensioni pneumatiche AIRMATIC con smorzamento a regolazione continua ADS+ sono di serie. Per aumentare l'altezza da terra, è possibile alzare il livello del veicolo fino a 35 millimetri. Anche lo sterzo dell'asse posteriore con angolo di sterzata fino a 4,5 gradi è di serie. In alternativa, le ruote posteriori possono essere ruotate fino a 10 gradi.

Ciò consente di ottenere un raggio di sterzata di 11,0 metri anziché 11,9, che corrisponde a quello di molti modelli compatti. Oltre ai programmi di guida DYNAMIC SELECT ECO, SPORT, OFFROAD e INDIVIDUAL, la Mercedes-Maybach EQS SUV dispone dello speciale programma di guida MAYBACH. Questo programma sostituisce il classico programma COMFORT ed è interamente progettato per garantire il massimo comfort di guida ai passeggeri posteriori. Garantisce che i movimenti del corpo sotto i sedili posteriori siano minimi. In questo punto si trova un nodo di oscillazione, in modo che le ampiezze siano minime. Il programma di guida MAYBACH è l'impostazione standard.