Mercedes-Maybach e Virgil Abloh insieme per una show car elettrica

Dopo la collaborazione che lo scorso anno ha portato a rielaborare l'iconica Mercedes-Benz Classe G, Virgil Abloh torna per scrivere un secondo capitolo della storia di Mercedes-Benz - questa volta con Mercedes-Maybach.

L'eclettico artista, architetto, direttore creativo e stilista collaborerà con Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz, nella realizzazione di una show car elettrica che sarà svelata il 1° dicembre 2021 in concomitanza con la fiera Art Basel Miami Beach. Diversamente da quanto visto finora in Mercedes-Benz, questa show car esemplifica un design libero dai vincoli imposti da progetti esistenti o da specifiche di produzione.

Project MAYBACH coincide con il centenario del debutto della prima Maybach W 3, con la quale Karl Maybach e suo padre Wilhelm ambivano a realizzare il “best of the best”, facendo di Mercedes-Maybach uno dei marchi automobilistici più straordinari ed esclusivi di sempre. Rimanendo fedele all'ambizione iniziale, Mercedes-Maybach ha mantenuto il suo ruolo di pioniere della ricerca creativa. Ha ispirato personaggi illustri di ogni campo – membri di famiglie reali, leader mondiali, sognatori, esperti e luminari – a guardare al di là del presente e a scoprire nuove forme del luxury design. Oggi, con Abloh, questo viaggio vede una show car elettrica frutto della collaborazione quale simbolo di una nuova era di scoperte.

Con i suoi studi in ingegneria civile e architettura, Abloh adotta un approccio originale al luxury design che crea un equilibrio perfetto tra forma e funzione. Insieme a Wagener e alla sua innata comprensione del design automobilistico di lusso, Abloh spinge oltre i confini della funzionalità, dello stile e della creatività collaborativa. Il risultato è una show car che riporta il mito di Maybach al centro della cultura contemporanea.

“Oggi Mercedes-Maybach è un marchio che risuona oltre l'ambito automobilistico ed è diventato simbolo di status, innovazione e valore in ogni settore e generazione”, ha dichiarato Bettina Fetzer, Vice President Communications & Marketing di Mercedes-Benz AG. “Combinando l’eccellenza tecnologica di Mercedes-Benz con l'esclusività ambiziosa di Maybach, Mercedes-Maybach offre un'esperienza assolutamente unica ai nostri clienti più esigenti. Siamo entusiasti di poter stimolare i nostri clienti, presenti o futuri, a guardare questo marchio iconico con occhi nuovi, insieme al nostro partner Virgil Abloh.”

“L’eredità di Maybach celebra l’esplorazione, spingendo la creatività in nuovi luoghi, vivendo al di fuori dello status quo. In questa nuova fase stiamo includendo questi ideali e portando l’eredità Mercedes-Maybach nel futuro, invitando le prossime generazioni ad unirsi nell’ammirazione di questa icona», ha dichiarato Virgil Abloh. “Insieme stiamo entrando in una nuova era di scoperte.”

“Con Project MAYBACH definiamo il livello successivo del lusso”, ha dichiarato Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz AG. “Dopo 100 anni trasformiamo il marchio in un futuro elettrico di lusso. Insieme a Virgil stiamo scrivendo le nuove regole di Mercedes-Maybach.”