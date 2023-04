Mercedes, Nuova Classe E, spaziosa verde e digitale

Dimensioni generose, sbalzo anteriore corto, cofano del motore lungo un abitacolo fortemente arretrato, sono le caratteristiche della nuova Mercedes Classe E.

Il vano passeggeri è di dimensioni generose, anche grazie al passo più lungo di due centimetri (2.961 millimetri) rispetto al modello precedente. La capacità del bagagliaio arriva a 540 litri. Nel frontale, una superficie simile a un pannello nero collega la mascherina del radiatore ai fari. L'ampia superficie in vetro di MBUX Superscreen si estende su tutta la linea fino al display centrale. Visivamente staccato da questa superficie, nel campo visivo di chi guida, si trova il display del conducente ad alta definizione. Grande novità il Programma contro il mal d'auto di Energizing Comfort che può aiutare i passeggeri colpiti ad alleviarne i sintomi. L'acustica può essere vissuta nella Classe E con un terzosenso: sulla banda luminosa attiva in alto sulla plancia portastrumenti e nei rivestimenti delle porte anteriori, tutti i contenuti audio di qualsiasi sorgente dei sistemi acustici d'intrattenimento possono essere rappresentati tramite un'animazione visiva. Il sistema di assistenza al parcheggio attivo, disponibile di serie, può ora essere avviato in modo intuitivo tramite il touchscreen.